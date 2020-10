Speicherfresser CoD: Modern Warfare - Neues Update rettet eure Festplatte

CoD: Modern Warfare verschlingt immer mehr Speicher.

Call of Duty: Modern Warfare benötigt inzwischen so viel Speicherplatz, dass sogar die ersten Festplatten in die Knie gezwungen werden. Jetzt bestäigt der Entwickler endlich, dass ihr eurer Spiel mit dem nächsten Update verkleinern könnt.

Update vom 13.10.2020 - 11:10 Uhr

CoD: Modern Warfare wird endlich kleiner

Der Shooter Call of Duty: Modern Warfare passt inzwischen nicht mehr auf eine 250 GB Festplatten. Auf Twitter verspricht einer der Entwickler jetzt, dass ihr das Problem zumindest auf dem PC bald selbst lösen könnt.

tomorrows update will have mode specific uninstall options for PC MW owners. — Paul Haile (@Tyrael) October 12, 2020

Das Update 1.28 soll bereits in Kürze erscheinen. Danach wird es den Spielern endlich möglich sein, bestimmt Teile des Spiels zu deinstallieren. Wenn ihr die Kampane also bereits abgeschlossen habt, könnt ihr sie jetzt also von der Festplatte werfen.

Originalmeldung vom 05.10.2020 - 11:30 Uhr

CoD: Modern Warfare - Festplatten überfordert, Fans fordern Aufteilung des Spiels

Die Fans kritisieren bereits seit längerer Zeit die enormen Speicheranforderungen von CoD: Modern Warfare. Auch wenn Entwickler Infinity Ward Besserung versprochen hat, haben die Speicheranforderungen einen neuen Rekord erreicht - und das macht bestimmten Festplatten jetzt zu schaffen.

Wie die Technik-Seite Battle(non)sense auf Twitter mit Beweisfoto erklärte, passe das Spiel auf dem PC nicht mehr auf eine SSD-Festplatte mit 250 Gigabyte. Es lasse sich auch nicht mehr updaten. Das war's dann mit CoD: Modern Warfare.

@CallofDuty MW nolonger fits onto a 250GB SSD and cannot be updated.....@Activision @Blizzard_Ent please split up SP, MP and Warzone. pic.twitter.com/pSZdlSldvK — Battle(non)sense (@BattleNonSense) October 3, 2020

„Bitte splittet Singleplayer, Multiplayer und Warzone auf“, schreibt Battle(non)sense hierzu und spricht damit für viele CoD-Spieler. Das Verfahren, einzelne Teile des Spiels zu löschen, gibt es bereits für Konsolen, aber noch nicht für den PC. Die Spieler im Kommentarbereich tauschen sich über ähnliche Probleme und Lösungen aus. Die Verantwortung läge nicht bei den Spielern oder den Plattformen, sondern alleim beim Entwickler.

„Es hat nichts mit PC oder Xbox zu tun. Die Entwickler sind schuld daran, dass sie nicht die Initiative ergriffen haben, dies auf dem PC zu tun. Viele frühere COD-Spiele hatten diese Funktion bereits auf dem PC“, schreibt beispielsweise Twitter-User Sus Gamer.

CoD: Modern Warfare hat mit seinem rasanten Speicherwachstum die ersten Festplatten in die Knie gezwungen. Die Community fordert den Entwickler dazu auf, die Möglichkeit, das Spiel zu splitten, auch auf dem PC anzubieten.