Wichtiges "Nintendo Switch"-Zubehör wird billiger - aber nicht für euch

Nintendo senkt den Preis für wichtiges Zubehör der Switch dauerhaft. Die meisten Fans werden jedoch zunächst keinen Nutzen daraus ziehen können, da der Nachlass nur Japan betrifft.

Switch-Zubehör wird günstiger – aber nicht für alle Fans

Nintendo hat gute Nachrichten für Fans in Japan. Wie VGC berichtet, senkt der Videospielhersteller den Preis für die Joy-Cons der Switch. Der Preisnachlass umfasst zwar alle Farben der bunten Controller, betrifft jedoch bisher nur das Ursprungsland des Videospielherstellers.

Ab dem 6. November soll ein einzelner Joy-Con nur noch 3740 Yen (etwa 30 Euro) kosten. Der Preis sei dabei um etwa 16 Prozent reduziert worden. Zuvor waren die Controller jedoch häufig im Angebot verkauft worden.

Switch-Spieler brauchen neue Controller

Aktuell ist jedoch noch völlig unklar, ob auch der Rest der Welt in den Genuss der günstigeren Joy-Cons kommt. Für Nintendo wäre es sicherlich kein Verlust. Schließlich ist die Switch ein Verkaufserfolg auf der ganzen Welt.

Das anhaltende Problem des Joy-Con-Drifts zwingt außerdem viele Spieler dazu, ihre Controller entweder reparierten zu lassen, oder für Nachschub zu sorgen. In der Folge wurde der Videospielgigant nun sogar von einem Kind verklagt.

Die Joy-Cons für die Nintendo Switch werden in Japan günstiger. Es bleibt zu hoffen, dass der Preisnachlass auch in anderen Ländern folgt. Wie viele der bunten Controller besitzt ihr? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.