PS5 vs. Switch: Branchenexperte verrät, warum Sony den Kürzeren zieht

Die Switch könnte sich gegen die PS5 durchsetzen. Bildquelle: Getty Images /vectorplusb real

PS5 bei Amazon vorbestellen

Das Weihnachtsgeschäft ist für Videospielhersteller eine wichtige Einnahmequelle. Ein Experte analysiert jetzt, welche Konsole sich dieses Jahr am besten verkaufen wird. Überraschenderweise ist es nicht die PS5.

Wie kann die Switch gegen die PS5 gewinnen?

Der Branchenexperte Mat Piscatella sieht die Switch gegenüber der PlayStation 5 und der Xbox Series X im Vorteil. In einem neuen Bericht der NPD-Group verrät er, wie sich Nintendo in der Weihnachtszeit gegen Sony und Microsoft durchsetzen kann.

Der Grund ist eigentlich recht simple: Auf wenn eine extrem hohe Nachfrage nach der PS5 und Xbox SX besteht, gebe es aktuell einfach nicht genügend Kapazitäten, um diese auch zu decken. Viele Käufer könnten deshalb zur Switch greifen, während sich einige Haushalte sogar mehrere Exemplare der Hypridkonsole zulegen. Auch hier sollte Nintendo jedoch sicherstellen, dass sich frühere Lieferengpässe nicht wiederholen.

Durch die Pandemie gibt es mehr Gamer

Auch wenn PS5 und Xbox SX zweifellos beliebte Weihnachtsgeschenke sein werden, könne es der Switch dadurch gelingen, an beiden neuen Konsolen vorbeizuziehen. Gleichzeitig sei auch damit zu rechnen, dass sich Zubehör wie Controller und Headseats zumm Launch der neuen Generation deutlich besser verkaufen.

Die besten Angebote des Amazon Prime Days rund um die Nintendo Switch.

Laut dem Bericht sei Gaming so beliebt wie noch nie. Vor allem die Coronavirus-Pandemie habe den Bedarf nach Unterhaltung steigen lassen. In den USA gebe es nun etwa 244 Millionen Gamer, 30 Millionen mehr als noch 2018. Piscatella rechnet damit, dass in den Monaten November und Dezember mehr als 13 Milliarden Dollar für Videospiele, Konsolen und Zubehör ausgebenden werden wird.

Welcher Publisher wärt ihr?

Auch wenn die PS5 und die Xbox Series X große Erfolge feiern, könnte es letztendlich die Nintendo Switch sein, die zum Weihnachtsgeschäft an der neuen Generation vorbeizieht. Werdet ihr euch zum Ende des Jahres eine Konsole kaufen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.