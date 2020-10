Nintendo klagt gegen Tiktok-Star wegen ihres nicht jugendfreien Nebenjobs

Nintendo geht mit eiserner Hand gegen einen TikTok-Star vor. Ihr Nebenjob passt wohl nicht ganz zu Nintendos Image.

Ein TikTok-Star will sich ihren Namen rechtlich sichern und bekommt dadurch ungewollt Nintendos Aufmerksamkeit. Dem Unternehmen stößt nämlich nicht nur ihr Name, sondern auch ihr Merchandise sowie ihre Nebentätigkeit übel auf, die ganz und gar nicht zu Nintendos familienfreundlichen Image passt.

Nintendo schlägt wieder zu und verklagt TikTokerin

TikTok-Nutzerin Pokeprincxss hat auf der Video-Plattform bereits über 1,9 Mio. Follower – Zeit, sich den Namen zu sichern, wie sie findet. Zum Trademark soll es aber nicht kommen. Der Grund? Nintendo stört sich am Vorhaben der TikTokerin und schickt ihr eine Unterlassungsaufforderung.

Dem Schreiben nach verletze sie gleich mehrere Copyrights, angefangen beim Namen, der aufgrund seiner Ähnlichkeit zum „Pokémon“-Franchise nicht von ihr verwendet werden dürfe. Außerdem stelle ihr Merchandise ein Problem dar, da sie bis zu diesem Punkt noch Shirts mit bekannten Pokémon wie Mew verkaufte, wie Kotaku berichtet.

Ist Nintendos familienfreundliches Image der Grund?

Letzteres fällt offensichtlich in die Kategorie der Copyrightverletzung. Dennoch stellt sich hier die Frage, warum Nintendo gerade bei Pokeprincxss, die nun den Namen „Digitalprincxss“ verwendet, hellhörig wird, während viele andere Seiten und Privatpersonen schon Jahre lang inoffizielles Pokémon-Merchandise verkaufen.

Die TikTokerin sieht eine mögliche Begründung in ihrem Nebenjob, der Nintendo nicht gefallen dürfte. Als zweites Standbein produziert sie nämlich erotische Inhalte für die Plattform OnlyFans. Sie sagt dazu Folgendes:

„Nintendo möchte nicht, dass Leute denken ich würde mich, auf irgendeine Art und Weise, mit ihnen in einer Kooperation befinden. Das ist darauf zurückzuführen, dass ich eine Erwachsenen-Unterhalterin bin.“

„Nintendo ist ein familienfreundliches Unternehmen, deswegen wollen sie nicht, dass ich ihren Ruf ruiniere, indem Leute denken wir würden zusammenarbeiten.“

Digitalprincxss erklärt, dass sie Nintendos klare Position dazu gut nachvollziehen kann und sie Videospielunternehmen auch in Zukunft weiterhin unterstützen will. Sie findet es auf eine merkwürdige Weise sogar „cool“, dass das Unternehmen, welches ihre Kindheit geprägt hat, ihr Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Neben der Namensänderung musste die TikTokerin auch ihre gesamten Einnahmen aus ihrem Merchandise an Nintendo abtreten.

