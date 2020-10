Studio verschiebt AAA-Spiel, damit Entwickler sein Kind adoptieren kann

Beim Release eines AAA-Spiels kam es zu einer netten Geste. Bildquelle Getty Images/ Eva-Katalin

Ein ganzes Entwicklerstudio erklärt sich bereit, den Launch eines AAA-Spiels zu verschieben, damit ein Mitarbeiter seine Tochter adoptieren kann. Hier erfahrt ihr alle Details zu der herzerwärmenden Geschichte.

Videospiele zu entwickeln ist nicht immer ein Traumjob. Selbst der beliebte Entwickler CD Projekt Red musste zugeben, dass er seine Mitarbeiter zu Überstunden zwingt, um Cyberpunk 2077 fertigzustellen. Vor wenigen Monaten wurde zudem bekannt, dass Frauen bei Ubisoft mit Sexismus zu kämpfen hatten.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Respawn erzählt jetzt jedoch auf Twitter, dass es auch anders geht. Um die Adoption seiner Tochter abschließen zu können, verschoben seine Kollgen sogar den wichtigen Release von Apex Legends um mehrere Stunden.

Jon Shiring war damals damit betraut, den Online-Service des Battle Royale zu betreuen. Kurz vor dem lang erwarteten Launch bekam er jedoch die Nachricht, dass er gleichzeitig im Gericht benötigt wurde, um die Adoption fertigzustellen.

Filed the voluminous paperwork to finalize my daughters adoption today. Reminded me of the last time I was at that courthouse here in LA. So, the Apex Legends launch was weirdly late in the day - lunchtime PST - evening in Europe. Not when you’d expect.

@DKo5 and everyone else at @Respawn actually pushed the secret game launch time back so I could get to my court hearing, then race back to the office and manage the launch with @thezilch and @mike_durn, and celebrate with the team.



It was an amazing morning for me and my family!