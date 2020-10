Burger King verlost 1.000 PS5-Konsolen - mit großem Haken

1.000 "Burger King"-Kunden könnten mit viel Glück eine PS5 ergattern. Aber Deutschland geht leider leer aus.

PS5 bei Amazon vorbestellen

Die Gaming-Welt jagt nach der PS5 - und Burger King möchte 1.000 Gamer mit der "Next Gen"-Konsole beschenken. Der große Haken: Um an der Verlosung teilnehmen zu können, müsstet ihr einmal quer um die Welt fliegen.

Burger King: Glückspilze könnten PS5 für 5 Dollar abstauben

Kürzlich tauchte ein mysteriöser Spot im Netz auf, in der das "Burger King"-Maskottchen eine PlayStation 5 in einer Tüte findet. Jetzt ist bekannt, was sich dahinter verbirgt: Wie Burger King auf seiner Homepage verkündet, verlost der "Fast Food"-Gigant vom 15. Oktober bis zum 22. November 2020 dutzende PlayStation-Geschenke an Kunden, die die „2 für $5“-Aktion nutzen.

Hier könnt ihr euch den Spot nochmal ansehen, bei dem viele Fans spekulieren, das er den Start-Sound der PS5 präsentiert.

Diese Preise verlost Burger King an alle Teilnehmenden:

1000 PS5-Konsolen

2000 Game-Codes für SackboyTM: A Big Adventure

2000 Game-Codes für Demon's Souls

1000 Codes für ein 3-monatiges PlayStationNow-Abonnement

Mit etwas Glück können "Burger King"-Kunden eine der heißerwarteten PS5-Konsolen gewinnen, Gamer hierzulande werden allerdings leer ausgehen, da die Aktion nur in den USA stattfindet. Es bleibt abzuwarten, ob und wann ein Konzern eine große PS5-Verlosung hier in Deutschland springen lässt.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Burger King möchte den Gamern etwas Gutes tun und verlost 1.000 PS5-Konsolen, allerdings nur in den USA. Die PS5 erscheint am 19. November 2020, es wird allerdings davon ausgegangen, dass sie am Release-Tag nicht im Laden zu kaufen sein wird.