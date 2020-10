Genshin Impact für PS5 und Xbox SX? Das sagt der Entwickler

Genshin Impact für Play Station 5 oder Xbox Series X? Das Team hat etwas in Planung.

Das brandaktuelle „Open World“-RPG Genshin Impact hält Spieler verschiedenster Plattformen weiterhin auf Trab. Obwohl es das Spiel bereits auf der PS4, PC und mobilen Geräten gibt, fragen sich die Fans: Wird es auch den Sprung zur nächsten Konsolengeneration wagen? Die Entwickler reden nun Klartext.

Genshin Impact begeistert auf mehreren Plattformen

Mit einem Stil und Gameplay inspiriert von Nintendos jüngstem Zelda-Spiel, Breath Of The Wild, erregte Genshin Impact schnell die Aufmerksamkeit seiner Spielerschaft. Was den „Free To Play“-Titel für Fans jedoch so eigen und interessant macht, sind jedoch kleine Abänderungen wie der Fokus auf Gacha-Mechaniken, eine tiefgreifende Geschichte sowie abwechslungsreiche Kämpfe.

Seit seiner Veröffentlichung am 28. September sind die Spieler verzaubert von der Welt von Genshin Impact – und das soll auch noch die kommenden Monate so bleiben. Denn bis Februar sollen noch einige große Updates auf euch zukommen, die neue Regionen und Events ins Spiel bringen.

Da aber schon bald die Next-Gen-Konsolen ihre Vorgängermodelle in den Wohnzimmern einiger Spieler ablösen werden, stellt sich die Frage: Wird es Genshin Impact auch auf der Play Station 5 und der Xbox Series X geben? Die Antwort lautet klar: Jaein.

Genshin Impact kommt zur Next Gen - teilweise

Entwickler miHoYo erzählt Twinfinite im Interview, was für die kommende Konsolengeneration geplant ist. Die gute Nachricht: Genshin Impact soll es auch auf die Play Station 5 schaffen. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Die schlechte Nachricht: für Xbox Series X, oder ihren Vorgänger, sei Nichts in Planung. Xbox-Spieler scheinen also noch eine Weile nicht in den Genuss des „Free To Play“-Spiels kommen zu können. Alternativ könnt ihr Genshin Impact aber auch auf dem PC spielen, genauso wie auf mobilen Geräten oder eben PS4.

Auch „Nintendo Switch“-Besitzer warten noch immer auf eine Veröffentlichung auf der Hybridkonsole. Bekannt ist dazu bisher nur, dass Genshin Impact irgendwann auch auf der Switch erscheinen soll. Wann es soweit sein wird, ist noch unklar.

Zu welchem Lager gehört ihr: wartet ihr noch auf einen Release auf der Switch, Xbox oder seid ihr bereits fleißig auf einer der anderen Plattformen am looteln? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei Facebook!