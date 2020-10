PS4-Sale: Far Cry 3-Remaster für unter 10 Euro und weitere gute Deals

Auch Far Cry 3 Classic Edition ist gerade stark reduziert im PlayStation Store.

Gute Games müssen nicht viel kosten. Im aktuellen PS4-Sale im PlayStation Store bekommt ihr viele PS4-Blockbuster stark reduziert. Wir haben euch die besten Angebote wie immer herausgesucht, vielleicht ist ja etwas Cooles dabei.

PS4-Sale: Viele Top-Spiele unter 20 Euro

Die Wartezeit auf die PS5 eignet sich sehr gut dafür, noch ein paar gute PS4-Spiele nachzuholen, bevor das nächste Gaming-Zeitalter eingeläutet wird. Wie praktisch, dass Sony gerade einen "Spiele unter 20 Euro"-Sale im PlayStation Store veranstaltet, bei dem ihr euch mit gutem und günstigem Konsolenfutter ausstatten könnt.

Während ihr über den oberen Button zum gesamten Angebot gelangt, haben wir euch hier die wohl interessantesten PS4-Titel aufgeführt:

Ist etwas Gutes für euch dabei? Bis zum 29. Oktober habt ihr noch Zeit, durch die Angebote zu stöbern, abzuwägen und besondere Schnäppchen abzustauben.

Was darf es sein? Das "Far Cry 3"-Remaster, Anime-Kämpfe oder doch lieber als Special Agent in der Zukunft Verschwörungen aufdecken? Im aktuellen PS4-Sale bekommt ihr viele gute Spiele sehr günstig, die perfekte Möglichkeit, die Wartezeit auf die PS5 zu überbrücken.