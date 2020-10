Vom Erdboden verschluckt: Nintendo erinnert sich nach 18 Jahren an vergrabenen Toad

Nach 18 hilft Nintendo einem einsamen Toad.

Vor fast 20 Jahren hat Nintendo einen Toad tief unter der Stadt in Super Mario Sunshine vergessen. Jetzt findet ein YouTuber das vergrabene Pilzwesen. Helfen kann ihm jedoch nur der japanische Spieleentwickler selbst.

In Super Mario Sunshine ist ein Toad versteckt

Mit Super Mario 3D All-Stars könnt ihr jetzt auch Super Mario Sunshine auf der Nintendo Switch spielen. Der YouTuber "Shesez" zeigt jetzt, welche grausamen Geheimnisse in dem fast 20 Jahre alten Spiel verborgen sind.

In seiner Videoreihe "Boundary Break" gelingt er mithilfe von speziellen Kameraprogrammen an die Orte, die ihr normalerweise nicht zu sehen bekommt. Oftmals lassen sich außerhalb der offiziellen Spielwelt die merkwürdigsten Objekte und unbenutzte Modelle finden.

In der originalen GameCube-Version des Spiels wurde sogar ein unglücklicher Toad von der Welt verschluckt. Während einer Zwischensequenz, in der Bowser Jr. mit seinem U-Boot auftaucht, fällt er durch die Karte und ist daraufhin in der unendlichen Leere gefangen.

Nintendo hilft dem Toad nach 20 Jahren

"Shesez" zeigt außerdem, wie der Wassereffekt von Marios Kanone zustande kommt. Aus der Perspektive des Spielers sieht die Flüssigkeit für die damalige Zeit sehr fortschrittlich aus. Bewegt ihr die Kamera jedoch neben den Klempner, sehr ihr, dass es sich lediglich um 2D-Kugeln handelt, die blitzschnell aus der Waffe schießen.

Fast 20 Jahre später hat sich Nintendo dann doch noch an das Missgeschick erinnert. In dem kürzlich erschienenen Super Mario 3D All-Stars wurde der Fehler behoben und der Toad ausgegraben.

Vor 20 Jahren hat Nintendo einen armen Tod lebendig in Super Mario Sunshine begraben. Habt ihr schon einmal merkwürdige Gegenstände in einem Spiel gefunden, die ihr eigentlich nicht sehen solltet?