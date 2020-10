Das ultimative Dark Souls: Community feiert riesiges Fan-Projekt

Anstatt auf ein neues Dark Souls zu warten, hat sich eine Gruppe von Moddern zusammengetan, um ein eigenes Dark Souls zu entwickeln. Und das soll es in sich haben! Die Community ist jetzt schon mehr als begeistert.

Es ist unbekannt, wie lange Fans auf ein neues "Dark Souls"-Spiel warten müssen. Bisher gab es kein weiteres Lebenszeichen zu Elden Ring, dem neuen Spiel von Entwickler From Software. Manche Fans gehen mittlerweile sogar so weit, dass sie das Spiel selbst entwickeln wollen. Abseits dessen nutzt ein Bündnis aus namhaften Moddern die Zeit nun, um die "Dark Souls"-Reihe mit einem vierten Teil fortzusetzen, der auf den Namen "Nightfall" hört. Auf Reddit äußern viele Fans schon jetzt ihre Begeisterung für das Spiel.

Auf seinem Blog schreibt der beteiligte Modder Grimrukh, dass Nightfall eine direkte Fortsetzung zu Dark Souls sein soll. Das Fan-Projekt soll über eine komplett neue Map, ein schnelleres Kampfsystem, modifizierte Feinde und neue NPCs verfügen. Auf seinem Twitter-Account präsentiert Grimrukh erste Screenshots zu Nightfall, etwas mehr gibt es bei seinem Modder-Kollegen Meowmaritus zu sehen. Er zeigt dort einen eindrucksvollen Kampf gegen einen der modifizierten Gegner.

Finished a lot of the Azure Knight (Lance) custom enemy's moveset, sounds, and visual effects. His AI is just random equal chance of each pattern right now but I'll make him pick patterns more interestingly some other time I'm T I R E D pic.twitter.com/GlTKjog3MJ