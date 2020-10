Cyberpunk 2077: CD Projekt Red wird schon wieder beim Lügen erwischt

Für Cyberpunk 2077 müssen Entwickler extrem hart arbeiten. Bildquelle: Netflix

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Entwickler bei CD Projekt Red zu Überstunden gezwungen wurden, um Cyberpunk 2077 fertig zu stellen. Jetzt verrät ein Insider, wie wirklich mit den Angestellten umgegangen wird.

Um Cyberpunk 2077 rechtzeitig fertig zu stellen, müssen die Entwickler Überstunden leisten. CD Projekt Red gab selbst zu, die Angestellten zu einer Sechs-Tage-Woche zu zwingen. Der Videospielreporter Jason Schreier berichtet jedoch, dass es noch schlimmer ist.

Unter dem Nutzernamen "FarTransportation 366" schreibt ein Entwickler auf Reddit, wie die Geschäftsführung mit ihnen umgeht. Während diese behauptet, dass ein Großteil der Mitarbeiter die extremen Crunch-Zeiten befürwortet, seien sie in Wahrheit nie gefragt worden. Stattdessen müssten viele seit Mai 2019 Überstunden leisten.

Gleichzeitig habe die Geschäftsführung keine ihrer Entscheidungen mit den Angestellten geteilt. So hätten sie erst über Twitter erfahren, dass der Release des Spiels verschoben wird. Eine E-Mail des Chefs folgte erst Stunden später.

I think this Reddit comment from someone who worked at CD Projekt Red is worth sharing, especially since folks out there still think their overtime is limited to 48 hours a week. I can confirm they used to work at CDPR (just got off the phone with them): https://t.co/kWdSzlTUCI pic.twitter.com/XCDjqo2KsH