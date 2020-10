Sony vergeigt das PS4-Update, Spieler warnen vor Download

Vorsicht: Eventuell könnte das neue PS4-Update für Probleme sorgen.

Das Update 8.00 von Sony soll viele Verbesserungen bringen und das Spielerlebnis mit der PS4 erleichtern. Kurz nach dem Download stehen etliche Spieler allerdings vor erheblichen Problemen und warnen jetzt.

Seit dem 14. Oktober steht das neue "PlayStation 4"-Update 8.00 zum Download bereit. Wie PlayStation auf seinem Blog verkündet, werden Spieler von coolen Neuerungen und Verbesserungen profitieren.

Unter anderem die Aktualisierung des Messengers sowie der "Remote Play"-App, neue Avatare für eure Profile, eine erweiterte zweistufige Verifizierung, vereinfachte Kindersicherung und die Stummschaltung aller Mikrofone über das Schnellmenü.

Wie der Branchen-Kenner Nibel (@Nibellion) auf Twitter verrät, haben etliche PS4-Spieler nach dem Update wohl Probleme mit Freundeslisten, Chatfunktionen und der allgemeinen Stabilität:

Going by feedback I'm seeing, this new update seems to cause a bunch of issues (friends list not loading, party system problems, stability issues, etc.)



..so maybe wait for now