"Call of Duty"-Fan startet Werbefeldzug für Map-Remaster

Der CoD-Fan JohnyJ25 kämpft für ein Remaster der Zombie-Map "Die Rise".

Damit Entwickler-Studio Treyarch endlich seine Lieblings-Map remastert, hat ein "Call of Duty"-Fan und Youtuber zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen.

YouTuber JohnyJ25 versucht schon seit über einem Jahr, die Aufmerksamkeit des "Call of Duty"-Entwicklerstudios Treyarch zu gewinnen: Sein Ziel ist es, das Team davon überzeugen, seine absolute Lieblings-Map zu remastern – Die Zombie-Map Die Rise aus Call of Duty - Black Ops 2. Nun hat JohnyJ25 die nächste Offensive in seiner Kampagne gestartet.

CoD-Fan wünscht sich "Die Rise"-Remaster

JohnyJ25 hat das letzte Jahr damit verbracht, sich leidenschaftlich für das Remaster seiner Lieblings-Map einzusetzen. Er hat eine Website aufgesetzt, die Besuchern verkündet, dass Die Rise noch immer nicht remastert wurde. Außerdem hat er einen Twitter-Bot installiert, der dieselbe Funktion hat und auf seinem Youtube-Channel Videos zu dem Thema veröffentlicht.

Doch da das "Call of Duty"-Studio Treyarch der Map aus CoD: Black Ops 2 weiterhin keine Aufmerksamkeit schenkt, hat JohnyJ25 eine GoFundMe-Kampagne gestartet. Mit deren Hilfe konnte er über 5000 US-Dollar aufbringen, um eine Plakatwand in der direkten Umgebung des Treyarch-Hauptquartiers zu mieten. Die kurze und prägnante Botschaft seines Plakats darauf: "Hey 3Arc! Remaster Die Rise!"

Gründe für ein "Die Rise"-Remaster

Die Nachricht des Werbeplakats wurde mit den Namen aller "GoFundMe"-Spendern unterzeichnet, die mindestens 10 US-Dollar dazu beigetragen haben. Wie an dem Bild zu erkennen ist, sind dies beachtliche viele Namen.

Die große Popularität der "Die Rise"-Map ist besonders auf ihre beeindruckende Vertikalität, die ominöse Architektur und die einzigartige Atmosphäre zurückzuführen.

Ob Treyarch dem Wunsch nachkommen und JohnyJ25s Kampagne somit ein Erfolg werden wird, lässt sich aktuell leider noch nicht sagen. Aber dank des riesigen Werbeplakats hat sich der YouTuber nun zumindest in jedem Fall die Aufmerksamkeit des Studios erkämpft.

