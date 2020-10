So sieht der Startbildschirm der PS5 aus.

Bis zum Release der PlayStation 5 ist es nur noch ein Monat und die Vorfreude der Spieler ist kaum zu bändigen. Um die Wartezeit etwas zu erleichtern, hat Sony jetzt den Startbildschirm der PS5 und viele der neuen Funktionen vorgestellt.

PS5: Multitasking ist die nächste Gaming-Generation

Sony hat heute einen sehr gemischten Tag. Während Schwierigkeiten mit dem neuen PS4-Update Grund zur Sorge geben, lässt ein neues Video zur PS5 alle Gamer-Herzen höherschlagen: In diesem führt ein Entwickler den Startbildschirm und viele coole Funktionen der "Next Gen"-Konsole vor. Das Video könnt ihr euch hier ansehen, weiter unten fassen wir euch die wichtigsten Details noch einmal zusammen.

PS5 - Sony präsentiert den Startbildschirm und viele coole Funktionen:

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Die PS5 verfügt über eine Leiste und sogenannte "Cards" , mit denen ihr schnell zwischen News, Aktivitäten von Freunden, Fotos und einzelnen Spiel-Leveln wechseln könnt

Spieler können Infokästen zu Leveln aufrufen, die die Herausforderungen, Achievements und in manchen Fällen sogar Lösungsvideos (mit anpassbarer Bild-in-Bild-Funktion) bereithalten

Spieler können schneller und flexibler einen Sprachchat mit ihren Freunden starten , auch generationsübergreifend zu PS4-Konsolen

Spieler können den Gameplay-Stream ihrer Freunde anschauen und nebenbei laufen lassen

Spieler können schnell zu den Spielen ihrer Freunde wechseln

In Partys können Spieler jetzt per Sprachaufzeichnung kommunizieren und Inhalte teilen

Weitere Details und Funktionen möchte Sony im Vorfeld des PS5-Release präsentieren. Die PlayStation 5 erscheint am 19. November 2020, wobei aufgrund des geringen Kontingents davon ausgegangen wird, dass die Spieler zunächst keine Konsolen in den Läden kaufen können und bestimmte Vorbestellungen erst nächstes Jahr ausgeliefert werden.

In einem neuen Video präsentierte Sony den Startbildschirm und viele nützliche Funktionen der PS5. Die meisten davon dienen dazu, schneller zwischen den Medien zu wechseln und flexibler mit Freunden in Kontakt zu treten. Es bleibt abzuwarten, welche Funktionen der "Next Gen"-Konsole Sony als nächstes vorstellen wird.