Cyberpunk 2077: Eine Prise GTA weht durch Night City in neuen Videos

Nun, nicht jedes Auto in Cyberpunk 2077 lässt den technologischen Fortschritt erkennen.

Nicht mehr lange, dann soll Cyberpunk 2077 in den Läden stehen. Im Rahmen der vierten Ausgabe des eigenen Videoformats Night City Wire haben die Entwickler einen neuen Einblick gewährt.

Dutzende Fahrzeuge in Night City

In The Witcher 3: Wild Hunt konntet ihr mit Geralt nur auf Pferd Plötze reiten. In Cyberpunk 2077 gibt es deutlich mehr Möglichkeiten: Von kleinen, fast schon niedlichen Autos bis hin zu protzigen Hyper Cars bietet das Rollenspiel unzählige Vehikel. Ähnlich wie zum Beispiel in GTA 5 unterscheiden sich die Autos nicht nur optisch voneinander, sondern steuern sich laut den Entwicklern einzigartig.

In Cyberpunk 2077 gibt es viele zukunftsfähige Autos:

In Night City seid aber nicht zwingend nur mit vier Reifen unterwegs. Alternativ könnt ihr aufs Motorrad steigen, bei dem auch Schauspieler Keanu Reaves, der im Spiel den Charakter Johnny Silverhand verkörpert, mit seiner Firma Arch Motorcycle Unterstützung geleistet hat.

Die Kleidung spricht für sich

Neben einem passenden Auto braucht es die richtige Kleidung - und im Falle von Cyberpunk 2077 auch ordentliche Implantate. In einem Trailer verraten die Entwickler, welche unterschiedlichen Stile ihr tragen könnt, um in Night City aufzufallen.

Dabei liegt es an euch, ob ihr Style über Substanz wählt, beides kombiniert oder einfach auf praktische Klamotten setzt. Je nach Wahl werdet ihr von Personen anders betrachtet.

Welches Auto und welche Kleidung: In Night City liegt das ganz in euren Händen. Bevor ihr jedoch eine Entscheidung treffen müsst, vergehen noch ein paar Wochen. Cyberpunk 2077 erscheint nach aktueller Planung am 19. November für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia. Auf der PS5 und Xbox Series X kann das Rollenspiel auch gespielt werden.