Epic Games Store: Ihr könnt 4 Gratis-Spiele für PC abstauben

Zu den Gratis-Spielen im Epic Games Store gehört unter anderem Amnesia: A Machine for Pigs.

Jede Woche können PC-Spieler im Epic Games Store mehrere kostenlose Spiele ergattern. Die nächsten vier Titel sind nun bekannt und dürften vor allem Horror- und Adventure-Fans sehr freuen.

Epic Games verschenkt Horror, Ritter, Halloween und Geisterschiffe

Neben exklusiven Spielen und großen Sales lockt der Epic Games Store auch jede Woche mit Gratis-Spielen. Die Auswahl kann sehr bunt ausfallen, manchmal sind Blockbuster dabei, manchmal auch Geheimtipps und interessante Indie-Spiele. Der Vorteil: Wenn ihr sie einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie für immer behalten.

Ab jetzt könnt ihr bis zum 22. Oktober ein Horror-Spiel und ein mittelalterliches Adventure über den Epic Games Store ergattern:

Danach geht es direkt mit einem lustigen Halloween-Adventure und der Fahrt auf einem Geisterschiff weiter. Diese PC-Spiele könnt ihr dann bis zum 29. Oktober herunterladen:

In den nächsten beiden Wochen kommen Horror- und Adventure-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen.

Amnesia: A Machine for Pigs, Kingdom New Lands, Costume Quest 2 und Layers of Fear 2 - der Epic Games Store verschenkt vier interessante PC-Spiele an seine Nutzer. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.