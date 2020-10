Red Dead Online: Spieler gewinnt 900 Goldbarren - und Prügel vom Spiel

Ein Spieler macht fette Beute, aber Red Dead Online gönnt es ihm offenbar nicht. Bildquelle: Getty Images / eduardrobert.

Red Dead Online ist der Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2.

Autsch! Nachdem ein Spieler in Red Dead Online einen Auftrag mit einem absoluten Traum-Gewinn abgeschlossen hat, stolperte er in eine fürchterliche Situation. Die Community von Red Dead Online kann sich nicht entscheiden, ob sie Mitleid mit ihm haben oder lachen sollte.

Red Dead Online: "Danke Spiel, ich liebe dich auch", sagt verprügelter Spieler

In Red Dead Online wird euch nichts geschenkt. Ihr müsst hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen und müsst gleichzeitig darauf achten, dass ihr keinen schießwütigen Mitspielern über den Weg lauft. Im Falle von Reddit-User Greatmoro war es einfach nur Pech oder ein böswilliger Bug. In seinem Clip zeigt er, wie er eine riesige Beute an Land zieht - und dann von Red Dead Online vermöbelt wird.

„Was für eine Art, mich für dafür zu belohnen, dass ich 900 Goldbarren bekommen habe ... Danke Spiel, ich liebe dich auch“, kommentiert der Spieler seine unglückliche Situation in Red Dead Online. Nach einem Ladebildschirm lässt das Spiel seinen Charakter in einen fahrenden Zug stolpern, der ihn solange mitschleift, bis er stirbt.

Hierbei handelt es sich selbstverständlich um einen Bug, der aber so passend eintritt, dass er den Eindruck erwecken könnte, als ob Red Dead Online dem Spieler die riesige Beute nicht gönnen würde. Die Spieler auf Reddit feiern die Situation und legen dem Pechvogel nahe, sich mit der riesigen Beute zu trösten. Zug hin oder her, 900 Goldbarren seien ein Riesengewinn.

Ein Spieler schließt einen äußerst lukrativen Job in Red Dead Online ab und bekommt es mit dem Ingame-Karma zu tun. Immerhin nimmt er es mit Humor. Im Wildwest-Multiplayer tragen sich die kuriosesten Geschichten zu. Killer-Omas, traurige Rekordhalter, Hirsch-Spieler - sucht es euch aus!