GTA 5: Streamer spielt gegen Cheats seiner Fans - wird mit Flugzeugen beworfen

Ein Streamer kämpft in GTA 5 gegen seine Zuschauer.

Der Streamer "DougDoug" stellt sich einer fast unmöglichen Aufgabe. Er will quer durch die Welt von Grand Theft Auto 5 fahren, während seine Zuschauer seine Cheats kontrollieren. Was folgt, ist das pure Chaos.

Kann der "GTA 5"-Streamer seine Zuschauer schlagen?

Der YouTuber und Streamer "DougDoug" löst gerne Probleme, die eigentlich niemand hat. In einem seiner neusten Video macht er es sich zur Aufgabe, einmal quer durch die Welt von Grand Theft Auto 5 zu fahren.

Grand Theft Auto 5 auf Amazon ansehen.

Es gibt jedoch einen Hacken. Seine Zuschauer auf Twitch bekommen während der Fahrt den vollen Zugriff auf alle Cheats, die der Streamer installiert hat. Mit diesen übernatürlichen Kräften müssen sie verhindern, dass er sein Ziel erreicht.

Kurz nachdem "DougDoug" seine Reise beginnt, fallen bereits brennende Flugzeuge vom Himmel, die ihn zu erschlagen drohen. Zusätzlich erscheinen sekündlich neue Autos auf der Straße, die ihm den Weg versperren.

"GTA 5"-Herausforderung endet im Chaos

Nach mehreren Versuchen muss der Streamer seine Zuschauer etwas bändigen. Indem sie ihn sekündlich in ein Huhn verwandeln und über die Karte teleportieren, ist es für ihn unmöglich seine Aufgabe zu erfüllen.

Nach 20 Versuchen macht der Chat endlich einen kritischen Fehler: Sie lassen einen rosa Panzerwagen direkt vor ihm erscheinen. In diesem Vehikel schafft es "DouDoug" dem Ziel immer näher zu kommen. Auf den letzten Metern geben die Zuschauer jedoch noch einmal alles, sodass dutzende Autos und Flugzeuge auf den Streamer einschlagen.

"DougDoug" ist für seine verrückten Gaming-Videos bekannt und hat auf YouTube fast eine Million Fans versammelt. Vor einigen Wochen versuchte er die Welt von The Elder Scrolls 5: Skyrim zu retten, während er sie gleichzeitig mit Käse flutet.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Ein YouTuber und Streamer kämpft gegen seine eigenen Zuschauer. In Grand Theft Auto 5 muss er ein Ziel erreichen, während pausenlos Flugzeuge auf ihn einschlagen. Benutzt ihr Mods in GTA 5? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.