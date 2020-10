Neuen Top-Seller auf Steam könnt ihr in gerade einmal 7 Minuten durchspielen

Ein Top-Seller auf Steam dauert nur sieben Minuten. Bildquelle: Getty Images/ Stepan_Bormotov

Einer der Top-Seller auf Steam ist aktuell ein umfangreiches Rollenspiel. Auch wenn es sich noch in der "Early Access"-Phase befindet, soll es bereits mehrere Stunden Spielspaß liefern. Ein Speedrunner benötigt jedoch lediglich sieben Minuten.

Steam-Top-Seller in nur sieben Minuten durchgespielt

Laut der eigenen Steam-Beschreibung liefert die "Early Access"-Version von Baldur's Gate 3 bis zu 25 Stunden Spielspaß. Der Speedrunner "Professor Palmer" hat es jedoch eilig und beendet es in lediglich sieben Minuten.

Gegenüber Kotaku verrät er, wie er den ersten Akt des umfangreichen Rollenspiels in dieser Rekordzeit abschließen konnte. Alles was er benötigt, ist ein "Sprung-Zauber", der ihn dreimal so weit hüpfen lässt. Dadurch kann er sämtliche Kämpfe wortwörtlich überspringen. Selbst ein eigentlich verpflichtender Bosskampf bleibt weit hinter ihm zurück.

Letztendlich erreicht er das Ende, ohne eine einzige Quest erledigt, Gegner bekämpft oder Erfahrungspunkt erhalten zu haben. Die einzige kritische Stelle ist ein Brunnen, den er erfolgreich untersuchen muss. Das Gelingen ist hierbei jedoch vom Zufall abhängig. Der Rekord-Speedrun gelingt also nicht immer.

Speedrunner benötigte 200 Versuche für Rekord

Palmer verrät jedoch auch, dass hinter einem erfolgreichen Speedrun harte Arbeit steckt. Für seine Bestzeit von sieben Minuten benötige er viele Stunden Übung und insgesamt über 200 Versuche.

Gleichzeitig versichert er, dass er bereits ein Hardcore-Fan der "Early Access"-Version ist. Vor seinem Speedrun hat er die regulären 25 Stunden bereits vollständig ausgeschöpft und jede Ecke des Rollenspiels erkundet.

Baldur's Gate 3 mangelt es nicht an Fans. Auf Steam steht es aktuell auf dem dritten Platz der Top-Seller und verdrängt sogar den Überraschungshit Among us.

Ein Speedrunner benötigt für die "Early Access"-Version von Baldur's Gate 3 lediglich sieben Minuten.