PS5: Praktische Infos zu Preis und Release der Konsole

Wir halten euch über die PS5 auf dem Laufenden und geben Informationen zu Preis und Release der Konsole.

Preis und Release der PS5



• Sony hat den Preis der PlayStation 5 offiziell bekannt gegeben. Die PS5 wird 499 Euro kosten. Die digitale Edition der PS5 wird 399 Euro kosten.



• Der Release-Termin der PlayStation 5 ist ebenfalls veröffentlicht. Sony gibt den 19. November 2020 als Erscheinungsdatum der Konsole an.

Preis: Wie viel wird die PS5 kosten?

Sony enthüllt nach ewigem Schweigen den Preis der PlayStation 5. Im letzten Showcase zur Konsole erhalten die PS5 mit 499 Euro und die PS5 ohne Laufwerk mit 399 Euro ihre offiziellen Preisschilder.

Release: Wann erscheint die PS5?

Sony hat auch das Erscheinungsdatum der PS5 während des letzten Events verkündet. Die Konsole wird am 19. November 2020 erscheinen. Japan und die U.S.A. sowie einige andere Länder dürfen bereits eine Woche früher, nämlich am 12. November den Release feiern.

Vorstellung: Wann gibt es neue Informationen zur PS5?

Wir informieren euch über alle Ankündigungen zur PlayStation 5. Welche Events und Vorstellungen stehen an?

Sony hat noch kein neues Showcase zur Konsole angekündigt. Ihr dürft euch aber auf brandneue Hands-On-Videos auf YouTube freuen. Ab dem 04. Oktober um 18 Uhr werden ausgewählte Kanäle neue Bewegtbilder zur Konsole veröffentlichen und hoffentlich neue Informationen zu Features, Benutzeroberfläche oder Spezifikationen preisgeben.

Design: Wie sieht die PS5 aus?

Sony wagt einen ungewohnt großen Sprung beim Aussehen der PlayStation 5.

Jetzt ist auch das Innenleben der Konsole enthüllt worden. In einem Teardown-Video zerlegt der Konsolenhersteller das Flagschiff detailliert Teil für Teil und beleuchtet damit die darunter liegende Technik. Ihr bekommt auch einen guten Eindruck davon, wie leicht das Auseinandernehmen der PS5 im eigenen Gebrauch werden wird:

Wenn ihr das Design der PlayStation in voller Pracht und in schön gerenderten Sequenzen betrachten wollt, empfehlen wir euch folgenden Hardware-Trailer:

PlayStation 5 | Die Konsole vorgestellt

Aktuelle Bilder der PS5

Falls ihr euch die PlayStation 5 nochmal in all ihren Details ansehen wollt, haben wir euch aktuelle Bilder der Konsole zusammengesucht: Die PS5 wird die größte auf dem Markt befindliche Konsole werden.

Ihr möchtet wissen, wie sich die PS5 horizontal in eurem Regal machen würde? Laut diesem Bild müsst ihr auf jedenfall einen Standfuß parat haben:

Spieler fürchteten, dass die große PS5 keinen Platz findet, Sony hat eine horizontale Lösung.

Um die Lüftung der PS5 braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Bei den Details hat sich Sony besondere Mühe gegeben, wie auf diesem Bild gut zu erkennen ist:

Die besondere Oberfläche der PS5 ist ein echter Hingucker.

Ihr möchtet wissen, wie die Anschlüsse auf der Frontseite der PS5 platziert sind? Hier habt ihr einen genauen Blick darauf:

Die Standard-Edition hat nicht nur die Anschlüsse, sondern auch das Blu-Ray-Laufwerk auf der Frontseite.

Wie sieht es mit der Rückseite der PS5 aus? Auch dort könnt ihr mehrere Anschlüsse erkennen:

Die Rücksseite der PS5 offenbart mehrere Anschlüsse und weitere Luft-Öffnungen.

Informationen & Details: Was ist noch über die PS5 bekannt?

Das Wichtigste für eine Konsole ist natürlich die Spiele-Auswahl. Sony hat ein große Auswahl an Games gezeigt, die ab Releases und Verlauf des nächsten Jahres auf die Spieler zukommen. Mit Erscheinen der PS5 könnt ihr mit folgenden Spielen eure Konsole einweihen:

Wie sieht es mit der Abwärtskompatibilität der PS5 aus? Der Konsolenhersteller hat die die Kompatibilität zur PS4 offiziell bestätigt. Demnach wird es möglich sein, 99 Prozent aller PS4-Spiele auch auf der kommenden Konsole zu zocken.

Wie sehen die Chancen für die PSX, PS2 und PS3 aus? Sonys CEO Jim Ryan hat die Kompatibilität zu noch älteren Generationen von PlayStation endgültig ausgeschlossen.

Sehen wir uns das jetzt in die andere Richtung an – könnt ihr eure PS4-Spiele optimiert auf der PS5 zocken? Sony unterstützt diese Maßnahme, gibt dies aber in die Hand der Spieleentwickler. Mittlerweile gibt es 23 bestätigte PS4-Spiele, die ihr kostenlos auf die PS5 upgraden könnt.

Im letzten PS5-Event hat Sony zudem eine tolle Aktion für "PS Plus"-Mitglieder verkündet: Zum Release der PS5 erhalten diese die Möglichkeit, 17 Top-Spiele der PS4 kostenlos herunterzuladen und zu spielen.

Das letzte große Puzzlestück zur Bedienoberfläche der PS5 ist von Sony in einem Video enthüllt worden. Auf euch warten allerlei praktische Funktionen, auf die ihr nahtlos im Spiel zugreifen könnt, sowie der übersichtliche Home-Bildschirm der PlayStation 5.

Um die kommenden Spiele der PS5 ordentlich zu genießen, braucht es natürlich eine bombastische Grafik, und da weiß Sony abzuliefern. Eine kürzlich erschienene Tech-Demo zur Unreal Engine hat unter Beweis gestellt, dass ihr euch auf eine traumhafte Optik freuen könnt.

Möglich wird die Leistung der PS5 durch die verbaute Technik. Besonders die unglaubliche Schnelligkeit und damit verkürzte Ladezeiten, werden die PS5 attraktiv machen. Dies ist durch die SSD möglich. Daneben ist Sony darauf bedacht, ordentlichen Sound zu bieten und arbeitet dafür mit einer Technologie namens Tempest Engine. Dadurch sind detaillierte Soundeffekte in 3D-Audio möglich.

Nach der Enthüllung des Preises und des Release-Termins der PlayStation 5 sind die wohl brennendsten Fragen beantwortet. Für alles Weitere müsst ihr euch wohl bis zur Veröffentlichung gedulden.