Nachschub für Anno und Pokémon, Vorbereitung zum Gruselabend an Halloween und mehr: Der Oktober wird bunt und abwechslungsreich fortgesetzt.

Die Releases in der Kalenderwoche 43.

Amnesia: Rebirth | 20. Oktober

PC / PS4

Nach zehn Jahren kehrt Entwickler Frictional Games zu Amnesia zurück. Mit Amnesia: Rebirth spendiert das schwedische Studio dem modernen Klassiker einen Nachfolger, der euch in die Wüste entführt. In einem abgelegenen Teil Algeriens muss sich Protagonistin Tasi Trianon ihren eigenen Ängsten und Sorgen stellen, während eine dunkle Kreatur nur darauf wartet, sie zu verschlingen.

Wie bereits in den Vorgängern erlebt ihr den Horror in Amnesia: Rebirth komplett aus der Ego-Perspektive. Darüber hinaus gilt es Rätsel zu lösen, mit begrenzten Ressourcen umzugehen und mehr über die Vergangenheit zu erfahren. Der Release findet vorerst nur auf dem PC und der PlayStation 4 statt.

Drone Swarm | 20. Oktober

PC

Das österreichische Studio Still Alive wagt sich mit Drone Swarm an ein ungewöhnliches Strategiespiel. Darin übernehmt ihr die Kontrolle über ein Raumschiff, welches die letzte Hoffnung der Menschheit darstellt. Der Clou? Mit dem Raumschiff kontrolliert ihr bis zu 32.000 Drohnen und müsst mit aller Macht das Mutterschiff verteidigen. So könnt ihr beispielsweise individuelle Pfade für die Drohnen festlegen, um einen starken Verteidigungswall aufzubauen.

Auf der Suche nach einer neuen Heimat für die Menschheit trefft ihr in Drone Swarm auf zwei verschiedene Alien-Fraktionen, bei denen noch unklar ist, wie sie auf die Neuankömmlinge reagieren. Der Release von Drone Swarm ist nur für den PC geplant.

Anno 1800: Land der Löwen | 22. Oktober

PC

Mit dem Release von Anno 1800: Land der Löwen endet der zweite Seasonpass des Aufbaustrategiespiels. Dafür hat sich Entwickler Blue Byte noch einmal ins Zeug gelegt. Die dritte Erweiterung für Anno 1800 führt euch auf den südlichen Kontinent, wo ihr euch mit einem neuen Herrscher verbündet. Ziel ist es unter anderem mithilfe von Bewässerungsanlagen Leben in die Savanne zu bringen.

Die Erweiterung enthält wie gewohnt neue Gebäude, Waren, Aufgaben und Einwohnerstufen. Ob in Zukunft noch weitere Inhalte für Anno 1800 folgen oder gar ein dritter Seasonpass, ist bislang noch nicht geklärt.

Jetzt Anno 1800: Season Pass 2 bei Amazon bestellen

Asterix & Obelix XXL: Romastered | 22. Oktober

PC / PS4 / Xbox One / Switch

2003 haben die Comic-Gallier Asterix und Obelix zum ersten Mal XXL-mäßig aufgeräumt. 17 Jahre später folgt nun die Neuauflage mit dem passenden Namen Asterix & Obelix XXL: Romastered. Neben einer grafischen Überarbeitung gibt es zwei neue Spielmodi, eine verbesserte Kameraführung und hübschere Animationen. Darüber hinaus können Spieler jederzeit zwischen der Originalgrafik und der neuen Optik hin und her wechseln.

Der Release der Romastered-Version findet übrigens für den PC und alle drei großen Konsolen statt. Ob in naher Zukunft auch die PlayStation 5 und Xbox Series X bedient werden, ist unklar.

Pokémon Schwert & Schild - Die Schneelande der Krone | 16. Oktober

Switch

Elf Monate nach dem Release geht es für Pokémon: Schwert & Schild in das letzte Abenteuer. Im DLC Die Schneelande der Krone erkundet ihr dieses Mal eine weitere offene Welt, die schneebedeckt ausfällt. Eine der großen Neuerungen sind die Dynamax-Abenteuer, bei denen ihr euch mit drei anderen Trainern zusammenschließt, um ein Pokémon-Nest näher zu untersuchen. Dabei greift ihr allerdings nicht auf euer reguläres Team zurück, sondern müsst Leih-Pokémon einsetzen.

In den Dynamax-Abenteuern sowie in den Kronen-Schneelanden könnt ihr zudem jedem legendären Pokémon begegnen, welches bislang in den Videospielen aufgetaucht ist. Diese lassen sich sogar anschließend fangen. Jedoch wird es manche Pokémon nur in der Schwert- und andere nur in der Schild-Version geben.

Jetzt Pokémon Schwert und Schild inkl. Erweiterungspass bei Amazon vorbestellen

Gruseln in Amnesia, strategische Dronenkünste unter Beweis stellen, im Land der Löwen aufblühen, mit zwei Comic-Helden ein kunterbuntes Abenteuer erleben oder ein weiteres Mal alle Pokémon sammeln: In der kommenden Woche ist Abwechslung angesagt.