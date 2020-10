Diesen Tag hat sich Schäfchen auf der Weide etwas anders vorgestellt. Dank einem besonders motivierten Doom-Fan dient es nämlich fortan als Pixel eines lebenden Bildschirms. So kann man auch Minecraft „spielen“ ...

Noch eine Doom-Portierung?

Ja, noch eine Doom-Portierung. Dieses mal hat es der Dämonenjagd-Klassiker in ein anderes Spiel geschafft. Der Tatort ist dieses mal eine Schafweide in Minecraft. Der Täter: der Reddit-Nutzer Treyzania. Doch seht selbst:

In einem dicht gedrängten Gatter stehen viele Pixelschafe auf einer Weide und ändern die Farbe ihrer Wolle. Dabei ist jedes der Tiere ein Pixel eines riesigen Flausch-Bilschirms, auf dem der Doom Guy höchstpersönlich einen Dämonen nach dem anderen umMÄHt (sorry). Doch das reicht Treyzania nicht. Auf die Frage eines Fans, ob man mit diesem Setup auch Skyrim spielen könne, antwortete er nur: „Okay ... ich denke, Skyrim kommt als nächstes“. Da denkt sich die Schafherde ganz bestimmt „I am sworn to carry your burdens“. Welche Spiele wohl auf diese Art ebenfalls ein solch „wolliges Remaster“ erhalten werden?

Doom taucht auf allen möglichen Geräten auf

Drucker, Taschenrechner und Kühlschränke. Skurrile Spiele-Portierungen sind mittlerweile ein alter Hut. Die beliebtesten Spiele sind Doom und Skyrim – für Doom gibt es sogar einen eigenen Subreddit mit dem nüchternen Titel „r/itrunsdoom“ (zu Deutsch „es schafft Doom“). Hier messen sich Bastler und Software-Magier (auch „Programmierer“ genannt) seit Jahren, wer die absurdeste Portierung des Spiels auf die Beine stellen kann. Und diese Ansätze sind wahrlich bizarr ... wer braucht schon Doom für die Switch, wenn er seine Lieblingsspiele auch früh morgens auf der Kaffeemaschine zocken kann? Unsere Redaktionskollegen bei GIGA haben eine ganz besondere Portierung eines Klassikers gefunden: Skyrim auf einem Schwangerschaftstest. Ja, wirklich.

Doom, Overwatch oder Uncharted 4: Erkennt ihr diese Spiele an ihren 1-Sterne-Bewertungen?

Welche Portierungen wohl als Nächstes aus den Untiefen des Internets entspringen werden? Mario Kart auf einem Betonmischer wäre doch cool ... oder Die Sims auf einer Waschmaschine ... oder der Surgeon Simulator auf einer elektrischen Zahnbürste ... oder Call of Duty auf einem digitalen Wecker. Internet! Tobe dich aus!