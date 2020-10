"Dark Souls 3"-Selbstversuch: Streamer baut Blutbad-Maschine

Das ist die wohl blutigste "Dark Souls 3"-Session aller Zeiten.

Um seiner "Dark Souls 3"-Session das gewisse Etwas zu verleihen, hat sich ein YouTuber eine Maschine gebaut, die ihn bei jedem Tod mit Fake-Blut bespritzt. Das Resultat? Ein echtes Blutbad.

Der Youtuber Big Secret Builds hat auf seinem Channel ein wohl einzigartiges "Dark Souls 3"-Video gepostet: Mit einer ziemlich außergewöhnlichen selbstgebastelten Apparatur taucht er tiefer in die blutigen Abgründe des FromSoftware-Klassikers ein als die meisten Spieler vor ihm. Das blutrote Ergebnis könnt ihr hier im Video bewundern.

Dark Souls 3: Ein selbstgebastelter Blutrausch

Wie in seinem YouTube-Video zu sehen ist, hat Big Secret Builds für seine Blutbad-Session eine Maschine gebaut, die ihn jedes Mal, wenn er in Dark Souls 3 stirbt, mit Kunstblut bespritzt. Während dies bereits oft genug passiert – es handelt sich hier schließlich um ein Souls-Spiel – hat er zusätzlich noch einen Hard-Mode integriert: Bei diesem wird jeder Schaden, den er im Spiel nimmt, mit einer Kunstblutfontäne quittiert.

Dass er bereits nach einer einzigen solchen Fontäne nicht mehr richtig sehen kann, macht sein Unterfangen in der gnadenlosen Welt von Lothric natürlich nicht wirklich einfacher.

(Quelle: YouTube, Big Secret Builds)

Dark Souls 3: So blutig wie noch nie

Die "Dark Souls"-Reihe ist für ihren unbarmherzigen Schwierigkeitsgrad und harte, aber faire Kämpfe bis aufs Blut bekannt – was Big Secret Builds in seinem Video eindrucksvoll zur Schau stellt. Dabei ist das "Dark Souls"-Experiment nicht das einzige kreative Gaming-Projekt, das er auf seinem Channel zeigt: Er hat ebenfalls ein Video gepostet, in dem er beim Spielen von Valorant bei jedem Hit von einer Nerf Gun abgeschossen wird. Gaming, handwerkliches Geschick und ein leichter Hang zum Masochismus können manchmal wirklich eine interessante Mischung sein.

