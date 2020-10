15 Langeweile-Killer, die euch den Gaming-Tag retten können

spieletipps-Leser David empfiehlt euch, Deus Ex in Zeiten der Langeweile zu spielen.

Alle Spiele sind bereits durch und der nächste Release ist noch in weiter Ferne? Dann muss ein Gaming-Notfallpaket her, das im besten Fall von Redakteuren und Lesern zusammen erstellt worden ist. Was für ein Glück, dass wir genau ein solches für euch haben.

15 Spiele, die ihr immer zocken könnt, wenn nichts los ist

Gamer kämpfen gegen alles Mögliche: Orks, Tyrannen, Gangster und oft auch gegen die Langeweile selbst. Aber nicht immer hat man das nötige Spiel zur Hand, um sie zu vertreiben.

Hierfür haben wir zusammen mit der Community und Redaktion eine Liste mit 15 guten Spielen erstellt. In der unteren Bilderstrecke könnt ihr sie euch ansehen. Vielleicht ist genau das richtige Spiel für euch dabei.

Overwatch, Minecraft, Red Dead Redemption 2 - um die Langeweile zu besiegen, braucht ihr ein buntes Arsenal. Wir hoffen, wir konnten euch mit den nötigen "Waffen" ausstatten. Lasst die Langeweile nicht gewinnen!