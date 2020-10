Der YouTuber Frizzeyes stellte einen Weltrekord in der Beta von CoD: Black Ops Cold War auf.

Das neue Call of Duty ist noch nicht einmal draußen, da stellt ein YouTuber bereits einen Rekord in diesem auf: 145 Kills in einer Runde. Für diese Leistung in CoD: Black Ops Cold War brauchte es viel Können, schnelle Reflexe und eine Geheimwaffe.

CoD: Black Ops Cold War - Spieler macht einen auf John Wick

In diesen Tagen können die Spieler das kommende CoD: Black Ops Cold War bereits in einer Beta-Phase testen. Hierbei stellte der YouTuber Frizzeyes sogleich den ersten Weltrekord auf - solange ihn keiner überbietet. Im Modus "Verbundene Waffen: Angriff" holte er 145 Kills, er selbst starb nur 14 Mal. Im unteren Video könnt ihr euch seine Leistung selbst anschauen:

Wie ist ihm das gelungen? Während Frizzeyes ein begnadeter Schütze ist, hatte auch sein Waffenset einiges zu bieten: Die Geschwindigkeit und Treffsicherheit verdankte er seiner MP5, als Sekundärwaffe nutzte er eine Gallo SA12. Zur Ausrüstung gehörten eine Stimulanz-Spritze und C4-Sprengstoff, für die Feldausrüstung griff er auf ein Richtmikrofon zurück.

Zu guter Letzt hatte Frizzeyes noch eine Geheimwaffe im Ärmel: Der Granatwerfer "Kriegsmaschine", den Spieler als Scorestreak einsetzen können und mit dem der YouTuber ordentlich abräumte. Es bleibt abzuwarten, wann sein Weltrekord gebrochen wird. Die offene Beta von CoD: Black Ops Cold War für alle Plattformen endet heute.

YouTuber Frizzeyes stellte in der Beta-Phase des neuen Call of Duty bereits einen Weltrekord auf. Hierfür griff er auf ein ausgefeiltes Waffenset zurück. Jetzt stellt sich die Frage, wann sein Rekord gebrochen wird. CoD: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für PS4, Xbox One und PC.