Stardew Valley: Mit dem neuen Update soll der Multiplayer um eine coole Funktion erweitert werden.

Seit jeher gilt Stardew Valley als niedliche Farmsimulation, die locker mit Harvest Moon und Animal Crossing mithalten kann. Dabei soll der Multiplayer-Spaß bald durch das neue Update 1.5 extrem angehoben werden.

Die Farmsimulation Stardew Valley gilt seit langer Zeit als Geheimtipp für alle Fans, die nach guten Alternativen zu Harvest Moon und Animal Crossing suchen. Neben dem Singleplayer und Online-Multiplayer soll Stardew Valley mit Update 1.5 nun einen weiteren Mehrspieler-Modus erhalten: Splitscreen-Koop.

Auf Twitter postete Entwickler Eric Barone nicht nur den ersten Screenshot zum kommenden Modus, sondern verriet auf Nachfrage der Fans auch schon ein paar Details.

In Stardew Valley 1.5, there will be splitscreen co-op! pic.twitter.com/n7XhPWSuSi