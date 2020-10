Neuer Skyrim-Boss: Killerinsekt stiehlt Pferd

Skyrim-Gegner schnappt sich euer Pferd. Bildquelle: Getty Images/ DieterMeyrl

In The Elder Scrolls 5: Skyrim wimmelt es nur so von Gegnern. Enige von ihnen sind so klein, dass ihr sie auf den ersten Blick kaum erkennt. Die frechen Insekten entpuppen sich jedoch als gemeine Pferdediebe.

Passt auf euer Pferd in Skyrim auf!

Drachen, Riesen und jetzt auch Libellen? In The Elder Scrolls 5: Skyrim wimmelt es nur so von gefährlichen Feinden. Es hätte jedoch keiner ahnen können, dass die winzigen Tierchen neben Alchemie-Zutaten auch exzellente Pferdediebe sind.

Der Reddit-Nutzer "I-love-pringles" ahnt zunächst nichts Böses, als er zusammen mit seinem treuen Ross in einem Sumpf wartet. Kurz darauf rauscht jedoch eine winzige Libelle heran und stößt gegen das Pferd. Bei ihrem Abflug nimmt sie das Tier kurzerhand mit. Selbst dem Drachenblut bleibt nichts anderes übrig als hilflos hinterherzuschauen.

Skyrim hat eine verrückte Spielphysik

Auch die Community ist von dem schamlosen Diebstahl verblüfft. Im "GamePhysics"-Subreddit konnte das Video fast 10.000 Upvotes sammeln. Die verrückte Physik von Skyrim dürfte dort ein häufiger Gast sein.

Seit dem Release vor fast neun Jahren machen sich Spieler über die Riesen lustig, die euch mit einem Schlag in den Himmel katapultieren. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die gefährlichen Gegner mit Leichtigkeit besiegt, hat ein weiterer Reddit-Nutzer eine geheime Kampftaktik entdeckt.

Ein Spieler von The Elder Scrolls 5: Skyrim traut seinen Augen kaum, als eine Libelle sein Pferd stiehlt.