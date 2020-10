Holt euch den Xbox-Controler im Torchlight-Design!

Ein wahres Schmuckstück ist dieser Controller für die Xbox One, ist er doch im Design von Torchlight 3 gehalten. Aber anschauen reicht nicht. Deswegen habt ihr jetzt die Möglichkeit, diesen wunderschönen Controller und zwei Download-Keys für das Spiel zu gewinnen!

Torchlight 3: Die Netherim kehren zurück

Seit dem 13. Oktober dürft ihr im Action-RPG Torchlight 3 auf PS4, Xbox One und PC fantastische Abenteuer erleben, Switch-Besitzer steigen ab dem 22. Oktober 2020 mit ein.

Das Spiel setzt über ein Jahrhundert nach den Ereignissen von Torchlight 2 an. Damals habt ihr den finsteren Alchemisten bezwungen und das Herz des Netherfürsten im Uhrwerkkern versiegelt. Damit kehrte auch wieder Friede in der Welt von Novastraia ein. War klar, dass der nur von kurzer Dauer sein würde, oder?

Die Netherim sind zurückgekehrt, das Glutsteinimperium steht kurz vor dem Untergang. Euer Heldenmut ist wieder gefragt, nur ihr könnt Novastraia erneut retten! Und damit ihr das so stilvoll wie möglich angehen könnt, haben wir für einen glücklichen Gewinner auch das passende Werkzeug parat. Doch damit nicht genug: Der Gewinner erhält noch zusätzlich zwei Download-Codes (Xbox One oder PC) für sich und einen Freund, damit ihr Torchlight 3 gemeinsam erleben könnt!

Gewinnt den "Xbox One"-Controller im Torchlight-Design und Keys für das Spiel

So ohne weiteres geben wir diesen hübschen Controller und die Keys natürlich nicht her. Zuerst müsst ihr eine Aufgabe meistern. Aber keine Sorge: Ihr müsst jetzt nicht gleich gegen irgendwelche finsteren Unholde in den Kampf ziehen! Klassische Brückentrolle wie wir geben euch gerne mal ein Rätsel auf. So auch hier. Also, gut aufgepasst, so lautet die Frage:

In Torchlight 3 könnt ihr aus vier Heldenklassen wählen. Wir haben eine fünfte dazugeschmuggelt, die es im Spiel gar nicht gibt. Welche ist es?

a) Zwielichtmagier

b) Roboschmied

c) Schienenkämpfer

d) Drachenreiter

e) Scharfschütze

Wahre Fans, die sich den schönen Controller sicher verdient haben, werden unsere kleine Täuschung gleich durchschaut haben. Wenn ihr glaubt, die richtige Antwort zu kennen, geht wie folgt vor:

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "TORCHLIGHT".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 25. Oktober 2020 um 23.59 Uhr.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne an die zuständige PR-Agentur weitergegeben und werden nicht weiterverwendet.

Nun legt aber los! Der Preis gewinnt sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch allen schon mal ganz fest die Daumen.