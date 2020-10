The Elder Scrolls 6 auf der PS5: Xbox-Chef "braucht das nicht"

Die Zukunft der "The Elder Scrolls"-Reihe ist auf der PS5 ungewiss.

Mit dem Kauf von Bethesda hat sich Microsoft Marken wie The Elder Scrolls, Fallout und Doom gesichert. Ein Interview mit dem Xbox-Chef Phil Spencer gibt jetzt einen Hinweis darauf, welche Rolle die PS5 in den Plänen des Techgiganten spielt.

Erscheint The Elder Scrolls 6 auch auf der PS5?

Seit dem Kauf von Bethesda müssen PlayStation-Fans um ihre Lieblingsspiele bangen. Xbox-Chef Phil Spencer verrät jetzt in einem Interview mit Kotaku, dass Microsoft für die Zukunft der "The Elder Scrolls"-Reihe nicht auf die PlayStation 5 angewiesen ist.

Kotaku-Reporter Stephen Totilo fragt Spencer, ob die Investition von 7,5 Milliarden Dollar auch dann wieder hereingeholt werden könnte, wenn The Elder Scrolls 6 nicht auf der PlayStation verkauft wird. Der Xbox-Chef antwortet darauf mit einem schnellen "Ja".

Kurz darauf fügt er jedoch hinzu, dass der Deal zwischen Microsoft und Bethesda nicht zwingend dafür gedacht war, um Spieler auszuschließen:

"In dem Vertrag war nicht die Rede von: Wie können wir Spieler davon abhalten diese Spiele zu spielen. Wir wollen mehr Spielern den Zugang ermöglichen, nicht weniger."

Microsoft habe genug eigene Plattformen

Die PlayStation 5 könnte jedoch trotzdem außen vor bleiben. Spencer führt weiter aus, dass es neben Xcloud, dem PC, Game Pass und den eigenen Konsolenspielern keine weitere Plattform brauche, damit sich der Deal für Microsoft lohnt.

In der Zukunft will Bethesda von Fall zu Fall entscheiden, ob Bethesda-Spiele exklusiv für bestimmte Plattformen erscheinen. The Elder Scrolls 6 könnte also theoretisch auch auf der PS5 erscheinen.

PS5-Spieler müssen sich darüber Sorgen machen, ob sie The Elder Scrolls 6 auch auf ihrer Lieblingskonsole zocken können.