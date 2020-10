Die neuen Endgegner in Mario Kart sind gigantische Katzen

Katzen machen Mario Kart unsicher. Bildquelle: Getty Images/ SensorSpot

Nintendo bringt Mario Kart zu euch ins Wohnzimmer. Der japanische Spielentwickler hätte sein neustes Produkt jedoch mit euren Katzen absprechen sollen. Die flauschigen Vierbeiner sind von den Rennen überhaupt nicht begeistert.

Katzen mögen kein bei Mario Kart

Mit Mario Kart Live: Home Circuit könnt ihr eure eigenen Rennstrecken bauen. Während die ferngesteuerten Karts durch euer Wohnzimmer fahren, gilt es auf der Switch Items einzusammeln und Hindernissen auszuweichen.

Mario Kart Live: Home Circuit auf Amazon ansehen.

Diese Hindernisse können jedoch auch die Bewohner des Hauses sein. Zahlreiche Spieler zeigen auf Twitter was ihre Haustiere von dem neuen Spielzeug halten. Während einige nur vorsichtiges Interesse zeigen, wecken die Karts in anderen ihren angeborenen Jagdinstinkt. Auch das Kart des Entwicklers von Super Smash Bros. Ultimate hat bereits mit seiner Katze Bekanntschaft gemacht.

Ein japanischer YouTuber hat sogar eine aufwendiges Rennstrecke mit Elementen aus Super Mario 64 errichtet. Die riesigen Katzen sind jedoch neu.

Katzen vs. Karts - Wer gewinnt?

Der Streamer BearUNLV findet unter dem Bett seinen eigenen Vierbeiner, der ihm frech den Weg versperrt. Das arme Tier ist von der überraschenden Störung gar nicht begeistert. Hier könnt ihr euch den Clip auf Twitch ansehen.

Solltet ihr jetzt Lust bekommen haben, eure eigenen Strecken mit Mario Kart Live: Home Circuit zu bauen, ist jedoch Vorsicht geboten. Nintendo hat einige Einschränkungen für die Nutzung der Karts getroffen. So solltet ihr keine Rampen verwenden und nicht unter freiem Himmel fahren. Auch eine besonders rachsüchtige Katze könnte wohl eine Gefahr für Mario und seine Freunde sein.

Welcher Charakter bist du?

Mario Kart Live: Home Circuit lässt euch eigene Strecken in eurem Wohnzimmer bauen. Der Klempner sollte sich dabei jedoch vor euren Katzen in Acht nehmen. Wie würden eure Haustiere auf die Karts reagieren? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.