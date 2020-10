Among Us-Fans hassen diese Spieler noch mehr als Cheater

Es gibt eine Gruppe von Schummlern in Among Us, die noch unbeliebter sind als Cheater. Bildquelle: Getty Images / yayayoyo.

In Among Us müsst ihr ums Überleben kämpfen und gleichzeitig einen Mörder ausfindig machen. In letzter Zeit werden hierbei öfter bestimmte Schummler angetroffen, die den Spielspaß stärker gefährden als die gewöhnlichen Cheater. Die Spieler fordern nun, dass der Entwickler gegen diese vorgeht.

Among Us: "Petzen" zerstören Spiel schlimmer als Cheater

In Among Us geht es ums Überleben. Als Imposter wollt ihr dafür die Unschuldigen töten, während ihr als Crewmitglied den Mörder aus der Luftschleuse werfen müsst. Dabei wisst ihr jedoch nicht, wem ihr trauen könnt. Auf Reddit äußern viele Nutzer ihren Unmut darüber, dass einige Betrüger dieses Prinzip nicht verstehen.

So gebe es zu viele Spieler, die in einer öffentlichen Runde mit Freunden zusammen spielen, während sie sich gleichzeitig im Voice-Chat unterhalten. Stirbt einer von ihnen, verrät er dem Überlebenden einfach, wer der Imposter ist. "littlecardioo" fordert jetzt, dass diese Spielverderber sofort aus der Luftschleuse geworfen werden.

Einigen Spielern geht es nur ums Gewinnen

Der Vorschlag hat bereits die Zustimmung von mehr als 60.000 weiteren Nutzern erhalten. Viele sehen in den Betrügern sogar das größte Problem des Spiels. "snakestrike" fragt sich beispielsweise, welches Ziel sie damit verfolgen. "Lazerspewpew" hat eine passende Antwort.

Genau wie Hacker, die Programme nutzen, um Beispielsweise den Kill-Cooldown auf Null zurückzusetzen, möchten sie einfach nur gewinnen. Dabei gibt es in Among Us nicht einmal Ränge oder Level. Sie bekommen lediglich einen Siegesbildschirm zu sehen.

Einige Nutzer empfehlen darum sogar, nur noch mit Freunden zu zocken. Öffentliche Lobbys seien durch Hacker und Voice-Chat-Cheater praktisch unspielbar geworden.

Among Us hat nicht nur ein Cheater-Problem. Viele Spieler verraten einfach ihren Freunden im Voice-Chat, wer sie umgebracht hat. Zockt ihr den Überraschungshit nur mit Freunden? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.