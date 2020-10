Modder beleben Fallout: New Vegas wieder - und es sieht so gut aus

Für die Fans ist Fallout: New Vegas noch lange nicht tot. Eine Moddergruppe will das Spiel zurückholen, hübscher als jemals zuvor.

Fallout: New Vegas wird 10 Jahre alt! Zum Geburtstag präsentiert eine Moddergruppe den aktuellen Stand ihres Projekts, Fallout: New Vegas in Fallout 4 wiederzubeleben. Die Fans sind begeistert, das Gameplay kann sich wirklich sehen lassen.

Fallout 4 New Vegas: Fans sind in neuen Gameplay-Trailer verliebt

Fallout: New Vegas gilt in der Community als beliebtester Teil der Fallout-Reihe und dabei stammt er nicht einmal von Original-Entwickler Bethesda. Lange Zeit wünschten sich die Fans ein Remake oder eine Fortsetzung zu Fallout: New Vegas, aber daraus wurde bisher nichts. Solange Bethesda sich nicht umentscheidet, könnte eine Gruppe von Moddern gerade die attraktivste Alternative bieten.

Während das postapokalyptische Abenteuer gestern seinen zehnten Geburtstag feierte, nutzte die Gruppe Fallout 4 New Vegas den Anlass, um der Gaming-Welt den aktuellen Stand ihres Projektes vorzustellen. Seit August 2017 arbeiten sie daran, Fallout: New Vegas als Mod für Fallout 4 herauszubringen. Im neuen Trailer zeigen sie brandneues Gameplay, das die Fans sofort im Sturm eroberte. Über 200.000 Aufrufe binnen eines Tages sprechen eine deutliche Sprache. Hier könnt euch selbst einen Eindruck verschaffen:

Waffen, Orte, Gegner - die Gruppe hat jeden Aspekt von Fallout: New Vegas verbessert und aufgehübscht. „Wow, fantastische Arbeit an alle, die an diesem Projekt arbeiten, es sieht so verdammt gut aus! Happy Birthday New Vegas!“, schreibt YouTube-User Al ChestBreach als meistgelikter Kommentar.

Die Community ist begeistert von dem Projekt, selbst wenn Fallout 4: New Vegas noch keinen Releasetermin hat. Bisher ist auch nur eine Portierung für PC geplant. Übrigens: Nach der Übernahme von Bethesda durch Microsoft stehen die Chancen jetzt wieder deutlich besser für ein Fallout: New Vegas 2. Entwickler Obsidian Entertainment hat sich auch schon dazu geäußert.

Zu seinem zehnten Geburtstag bekommt Fallout: New Vegas sein ambitioniertestes Fan-Projekt zu sehen, welches das Spiel in Fallout 4 wiederbeleben will. Die Community feiert den neuen Gameplay-Trailer und will mehr sehen. Wie Bethesdas eigene Pläne für die Fallout-Reihe aussehen, bleibt abzuwarten.