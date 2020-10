Switch-Besitzer wollen draußen zocken - ein Problem macht es fast unmöglich

Mit der Nintendo Switch drinnen hocken? Das ist im Sommer oft notwendig.

Die Handheld-Komponente der Nintendo Switch macht sie zu einer wirklich attraktiven Konsole unter Spielern. Einem großen Manko begegnen diese allerdings regelmäßig, wenn sie sich ins Freie begeben. Nintendo soll jetzt endlich nachbessern.

Was muss Nintendo an der Switch noch verbessern?

Bei dem Erfolg der Switch ist es durchaus wahrscheinlich, dass Nintendo an dem Konzept einer Hybridkonsole festhält. In einem Reddit-Post mit über 8.500 Upvotes wünschen sich die Fans jetzt, dass der japanische Entwickler in Zukunft die Lichtempfindlichkeit des Bildschirms verbessert.

Der Nutzer "LegendaryJohnny" schreibt, dass er häufig überhaupt nicht im Freien spielen kann, sobald die Sonne scheint. Die Switch fühle sich bei direkter Lichteinstrahlung an wie ein 15 Jahre altes Smartphone. In den Kommentaren gibt es bereits eine Erklärung:

Während Nintendos Hybridkonsole gerade mal auf eine Bildschirmhelligkeit von bis zu 318 Nits (Leuchtdichte) kommt, würden moderne Smartphones durchschnittlich 600-800 Nits erreichen. Dabei muss jedoch auch bedacht werden, dass die Switch durch ein solches Display deutlich teurer werden würde.

Probleme mit Helligkeit sind nichts neues

Bereits seit einigen Monaten gibt es Gerüchte, dass Nintendo aktuell an einer verbesserten Version der Switch arbeitet. Der japanische Entwickler könnte dies nutzen, um auch den Bildschirm zu verbessern. Die Fans würde es auf jeden Fall freuen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Nintendo-Produkt Probleme mit der Bildschirmhelligkeit hat. Der Bildschirm des ersten Game Boy Advance war nicht hintergrundbeleuchtet und dadurch praktisch pechschwarz. Bei schwachen Lichtverhältnissen lies sich dadurch kaum etwas erkennen.

Nintendo-Fans würden liebend gerne ihre Switch mit ins Freie nehmen und dort zu zocken. Sobald die Sonne scheint, ist es jedoch schwer, noch etwas zu erkennen.