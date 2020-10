AC Valhalla: DLCs mit Kult-Jagd und Belagerung von Paris angekündigt

Assassin's Creed Valhalla hat DLC-technisch Einiges für euch in petto.

Ubisoft stellt die DLCs von Assassins's Creed Valhalla zum ersten Mal vor und verspricht eine Prise Mystery sowie ein paar neue Stunden Geschichtsunterricht im typischen Stil von AC. Was da alles auf euch zukommt, erfahrt ihr hier.

Assassin's Creed Valhalla entführt euch nach Irland und Paris

Assassin’s Creed Odyssey konnte sich noch über ein Jahr nach Veröffentlichung mit seinen bezahlten wie unbezahlten DLC über Wasser halten – und Valhalla scheint es ihm gleichtun zu wollen. Ein neuer Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla stellt nun nämlich die kommenden Zusatzinhalte für das Spiel vor und verspricht ein paar unterhaltsame Stunden neben der Hauptgeschichte.

Im bezahlbaren Season Pass enthalten sind zwei neue Geschichten, die euch das keltische Irland und das weiter entfernte Paris erkunden lassen. Wrath Of The Druids, in welchem ihr einen mysteriösen Kult in Irland jagt, soll im Frühjahr 2021 veröffentlicht werden.

Die zweite Erweiterung, The Siege Of Paris, ist für den Sommer 2021 angesetzt und bezieht sich auf ein wahres Ereignis der Vikinger-Geschichte.

Zusätzlich zu den beiden spannenden Stories bekommt ihr noch die Quest „Legend Of Beowulf“, die direkt ab dem Release am 10. November spielbar sein soll.

Die DLCs bekommt ihr im Season Pass für knapp 40 Euro oder aber auch mit dem Kauf der Gold oder Ultimate Edition von Assassin’s Creed Valhalla.

Valhalla plant Gratis-Inhalte für mehrere Seasons

Auch Gratis-Inhalte sollen noch im Nachhinein ins Spiel kommen. Zu den Updates im Dezember 2020 zählen unter anderem diese „Season 1“-Neuerungen:

Ein neuer Teil der Siedlung

Das Yule-Festival, ein traditionelles Vikinger-Fest findet in eurer Siedlung statt

Fluss-Raids, ein neuer Game-Modus

Ranks für euren Jomsviking: euer Leutnant kann Ränge aufsteigen, je höher der Rang, desto mehr Silber sackt er während Raids ein

Ihr könnt auch Jomsvikings eurer Freunde und der Community rekrutieren

Neue Fähigkeiten, Waffen, Ausrüstung, Kosmetisches für die Siedlung, Langschiffe und mehr

Geplant sind vier Seasons, die Assassin’s Creed Valhalla auch ohne zusätzliche Investitionen noch ein Jahr lang nach Release spannend gestalten sollen.

Was ist eure Meinung zu den angekündigten DLC? Freut ihr euch schon auf die mystische Kult-Jagd in Irland oder eher auf die historische Belagerung von Paris? Schreibt uns eure Meinung zum Gezeigten gerne in die Kommentare auf Facebook!