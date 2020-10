Seit gestern können die Spieler von CoD: Warzone durch die Nacht streifen und Zombies jagen - Das kommt sehr gut an!

Update vom 21. Oktober 2020, 14 Uhr 28

CoD: Warzone und CoD: Modern Warfare feiern Halloween mit vielen neuen Horror-Inhalten. Die Community ist nicht nur sehr angetan davon, für viele Fans scheint das Halloween-Event den früheren Hype des Shooters zurückzubringen. Wir haben uns in den Foren für euch umgehört.

CoD: Warzone - Community will die Zombies für immer behalten

Gruselige Outfits, Süßigkeiten sammeln, Nacht-Modus, als Zombie oder gegen Zombies spielen - Das neue Halloween-Event von CoD: Warzone und CoD: Modern Warfare enthält eine ganze Bandbreite an unheimlichen Inhalten, die ihr euch weiter unten im Einzelnen ansehen könnt. Auch wenn Halloween-Events generell nichts Neues sind und auch nicht jeden Spieler begeistern, scheint Entwickler Infinity Ward bei seinem "Der Spuk von Verdansk" alles richtig gemacht zu haben.

Vor allem der neue Modus Zombie Royale kommt sehr gut bei den Spielern an und scheint dem normalen "Battle Royale"-Spiel einen zusätzlichen Kick zu verschaffen, da die Spieler sich sowohl gegen Lebende als auch gegen Untote zur Wehr setzen müssen. Viele finden ihn sogar so gut, dass sie ihn dauerhaft in CoD: Warzone behalten wollen. Wir haben euch hierzu die interessantesten Fan-Stimmen von Reddit und Facebook herausgesucht. Und ein Siegerbild, das die Stimmung perfekt einfängt.

Reddit_User MrStallz: „Bitte für die Liebe der Zombies, fügt diesen Modus dauerhaft hinzu! Das ist ernsthaft der größte Spaß, den ich seit vielen Jahren an einem Spiel hatte (...) Die Reaktion darauf, an Zombies zu sterben, ist entweder „Heilige Scheiße, das war schrecklich“ mit anschließendem Lachen oder einfach nur Lachen.“ Reddit-User SteakFarmer: „Zombie Royale ist alles, was wir wollten. Ich habe gerade eine Runde Zombie Royale gewonnen und möchte euch sagen, ich wünschte, dies wäre kein zeitlich begrenzter Modus. Das Gefühl von Verdansk in der Nacht lässt euch langsamer spielen und die Deckung besser nutzen. Der Zombie-Aspekt ist erschreckend und wunderschön.“ Reddit-User EzE408: „Dieses Halloween-Event ist der größte Spaß, den ich seit einiger Zeit hatte. Danke Infinity Ward! Wir brauchen mehr Events wie dieses (...).“

CoD: Modern Warfare auf Amazon ansehen

Facebook-User Martin Pasing: „Macht absolut Laune, und ich hätte tatsächlich den Gruselfaktor nicht auf so hoch eingeschätzt. Die Tatsache im Zombie Royale, sich mehr danach umzudrehen, ob ein Zombie hinter wem her ist, als ein gegnerisches Team zu suchen/finden und zu töten ... Es ist echt irre witzig.“ Facebook-User Leon Ey: „Meiner Meinung nach hat das die Season 6 noch gerettet und finde das bisher die beste Season mit den abwechslungsreichsten Modis. Top!“ Facebook-User Harald Statham: „Direkt eingekackt, wo ich die Kiste aufgemacht hab und das Drecksvieh mir ins Headset reingeschriehen hat... Mega Event.“

So sehr der "Zombie Royale"-Modus das mittlerweile für viele Fans angestaubte CoD: Warzone auch mit neuem Spaß versehen hat, Kritik gibt es dennoch. Neben technischen Fehlern merken einige Fans an, dass der neue Content für den normalen Multiplayer etwas gering ausfalle.

Darüber hinaus sei es schade, dass die neuen Horror-Skins nur gekauft und nicht freigespielt werden könnten. Im Allgemeinen kommt das Halloween-Event aber sehr gut bei den Fans an, die jetzt wieder Hoffnung für CoD: Warzone und CoD: Modern Warfare sehen.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Das Halloween-Event in CoD: Warzone und CoD: Modern Warfare geht vom 20. Oktober bis zum 3. November. Es bleibt abzuwarten, ob Entwickler Infinity Ward die Wünsche seiner Fans erhört und den "Zombie Royale"-Modus dem Spiel dauerhaft hinzufügen wird. Vielen Fans scheint es nämlich nichts auszumachen, das ganze Jahr lang Halloween zu feiern.

Original vom 20. Oktober 2020, 9 Uhr 57

Zu Halloween ist CoD: Warzone nicht mehr sicher: An jeder Ecke warten Zombies und Killer auf euch.

Nach einem ersten Teaser haben Publisher Activision und Entwickler Infinity Ward nun das große Halloween-Event für CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone enthüllt - und es gleichzeitig gestartet. Wir fassen euch zusammen, auf welchen Horror ihr euch vorbereiten müsst.

CoD: Warzone - Zombie-Modus, Horror-Skins, Süßes oder Saures

CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone feiern Halloween mit einem riesigen Horror-Update. Tatsächlich müsst ihr aber nicht bis zum 31. Oktober warten, um euch zu gruseln. Das Halloween-Event startet bereits heute. Im unteren Trailer bringt euch der Entwickler in schaurige Stimmung und präsentiert euch alle kommenden Inhalte, wozu neue Modi, neue Skins und ein Süßigkeitensystem gehören.

Jigsaw, Leatherface und Zombies machen Jagd auf euch:

Das sind alle Halloween-Inhalte für CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone:

Neuer Operator-Bundles mit Jigsaw, Leatherface, Dr. Karlov und Sensenmann-Skin für Ghost

Neue Schrotflinte JAK-12

Feuerkürbis-Belohnung : Wenn Spieler in CoD: Modern Warfare drei Abschüsse machen, ohne selbst zu sterben, wird ihr Kopf zum Gruselkürbis. Nach zehn Abschüssen beginnt er zu brennen, um Gegner zusätzlich zu verstören.

Neuer Modi Onslaughter: Squads müssen um eine zufällig platzierte Juggernaut-Rüstung kämpfen. Ziel ist es, sie zu erbeuten und in ein bestimmtes Gebiet vorzudringen.

Neuer Modi Snipers Only: Ein Team-Deathmatch, das nur mit Scharfschützengewehren gespielt wird.

In CoD: Warzone könnt ihr jetzt auf "Trick or Treat"-Kisten treffen, die entweder Fallen oder Belohnungen enthalten. Findet ihr alle, erhaltet ihr zusätzlich den Sturmgewehr-Bauplan “Pumpkin Punisher”

In CoD: Warzone finden die Modi Trio und Zombie Royale nun bei Nacht statt.

In Zombie Royale spielt ihr Battle Royale gegen Zombies. Wer stirbt, wird zum Zombie und kann andere Spieler beißen. Wer zwei Heilspritzen ergattert, wird wieder lebendig. Der letzte Überlebende gewinnt.

Das Event "Der Spuk von Verdansk" startet heute und geht einschließlich bis zum 3. November.

Das Halloween-Event in CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone hat begonnen. Ab heute können sich die Spieler gruselige Outfits zulegen, Süßigkeitenkisten suchen, durch die Nacht streifen und gegen Zombies kämpfen. Das Event geht bis zum 3. November.