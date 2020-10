Hacker erschrecken Streamer in Horrorspiel - bis keiner mehr lacht

Phasmophobia: Bösartiger Hacker erlaubten sich einen schlechten Scherz mit Streamern.

Ein Jumpscare oder ein generelles Gruselgefühl – mit all dem ist im aktuellen Horror-Hit Phasmophobia an jeder Ecke zu rechnen. Allerdings gibt es einige Leute, die anderen Spielern ihre Session gerne madig machen wollen. Und das mit Hacks, Cheats und Mods.

In Phasmophobia geht es darum, als Gruppe Geister zu jagen. Dabei benutzt ihr verschiedene Geräte, um die meist unsichtbaren Wesen aufzuspüren, Beweise für ihre Existenz zu sammeln und sie zu katalogisieren. Außerdem solltet ihr darauf achten, das in diesem "Survival Horror"-Spiel nicht jede Begegnung friedlicher Natur ist. So kommt die Angst ums Überleben eurer Spielfigur und der eurer Mitspieler hinzu.

In letzter Zeit hat der Horror aber höchst unschöne Dimensionen angenommen, wenn Hacker den anderen liebend gern den Spielspaß vermiesen. So terrorisierten sie kürzlich Twitch-Streamer wie JasminWolfe oder Mousie, indem sie total unvorhergesehen die Sterbeanimation auslösten (gerne auch mehrmals hintereinander), laute Geräusche über die Lautsprecher ertönen ließen und die Lobby mit Monstern fluteten. Auf Twitter äußerten die Betroffenen und Fans ihren Unmut darüber. So schrieb der Nutzer adirel:

„Wenn Hacker in Phasmophobia die Lobby kaputt machen ... da sind über 15 Leute und weit mehr als 100 Geister aufgetaucht ...“

Streamin JasminWolfe meldete sich höchst kritsch:

To the ass holes who found it funny to hack @KineticGame Phasmophobia huge fuck you. The first time it happened I was scared but mainly confused. The second time it was terrifying and made me immediately cry and burst into tears. I know I wasn't the only person, but just don't. pic.twitter.com/LvwiB4mnH6