PS4-Deals: Spiele-Hits und Konsolen-Bundles stark reduziert

Schnappt euch attraktive Angebote rund um die PS4.

Aktuell findet ihr bei MediaMarkt und Saturn mehrere Angebote rund um die PS4. Ihr könnt euch ein tolles Spiele-Bundle mit drei unverzichtbaren Klassikern sichern oder eine PS4-Konsole zusammen mit FIFA 21 zum Sparpreis schnappen.

Wenn ihr bisher einen Bogen um die PS4 gemacht haben solltet, dann ist es jetzt der perfekte Augenblick gekommen, um alle Vorzüge der Konsole auszukosten – denn bei MediaMarkt und Saturn gibt es derzeit fantastische PS4-Angebote mit einigen der größten Hits der gesamten Generation. Wir haben euch hier die PS4-Highlights zusammengesucht.

PlayStation 4: Spiele-Hits und Konsolen im Angebot

Mit den Deals bei Saturn und MediaMarkt könnt ihr einige der besten Games genießen, die die "PlayStation 4"-Ära zu bieten hat – und dabei noch ordentlich Geld sparen. Mit Spider-Man, The Last of Us: Remastered und Horizon: Zero Dawn (Complete Edition) könnt ihr euch drei absolute Top-Games im Bundle sichern. Ihr könnt euch auch entscheiden, eine PS4 Slim oder eine PS4 Pro mit FIFA 21 zu kaufen und erhaltet darauf noch einen satten Rabatt.

PS4-Deals: Spiele-Bundle

PS4-Deals: Konsolen-Bundles

Seid ihr echte PlayStation-Experten? Beweist euer Gamer-Wissen in unserem Quiz!

Wie findet ihr die "PlayStation 4"-Deals bei MediaMarkt und Saturn? Werdet ihr euch eines der Bundles schnappen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort eure Meinung im Kommentarbereich!