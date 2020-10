CoD: Warzone - PS Plus-Spieler können kostenlosen DLC abstauben

PS Plus-Mitglieder können auf Sonys Unterstützung im Kampf von CoD: Warzone zählen.

CoD: Modern Warfare auf Amazon ansehen

Nachdem Sony seinen "PS Plus"-Mitgliedern bereits mehrere DLCs in CoD: Warzone geschenkt hat, werden sie auch in Season 6 nicht leerausgehen. Wir zeigen euch, was das neue Kampfpaket alles enthält.

CoD: Warzone - PS Plus-Mitglieder erhalten epische Ausstattung

Die Spieler liefern sich seit jeher spannende Shooter-Gefechte in CoD: Modern Warfare und CoD: Warzone. Vor allem jetzt, da Entwickler Infinity Ward das Halloween-Event gestartet hat, das bei den Fans sehr gut ankommt. Nach zwei Gratis-DLCs für "PS Plus"-Mitglieder veröffentlicht Sony jetzt das nächste kostenlose Unterstützungspaket - das Kampfpaket (Saison 6), zu dem ihr über diesen Button gelangt.

Dieses Paket enthält folgende Inhalte:

Epischen Operator-Skin für Rodion - Wer Rodion noch nicht hat, bekommt ihn gratis dazu

Legendären Pistolen-Bauplan

Episches Messer

Epischen Waffen-Talisman

Epische Visitenkarte

Episches Emblem

Epischen Sticker

Token für 60 Minuten lang doppelte EP

Das Kampfpaket kann sowohl im Multiplayer von CoD: Modern Warfare als auch in CoD: Warzone genutzt werden. Die Inhalte sind dabei an eine aktive "PS Plus"-Mitgliedschaft geknüpft und können auch nur solange verwendet werden.

Ihr wollt PS Plus ausprobieren und ebenfalls exklusive Sales und Gratis-Spiele erhalten? Dann empfehlen wir euch euch für den Einstieg über Amazon eine einmonatige Mitgliedschaft für 8,99 Euro abzuschließen.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

In CoD: Warzone und CoD: Modern Warfare ist Season 6 voll im Gange und das Halloween-Event scheint den Anfangshype für viele Fans zurückzubringen. "PS Plus"-Mitglieder können hierbei auf Sonys Hilfe zählen und einen kostenlosen DLC abstauben. Wenn schon kämpfen, dann episch!