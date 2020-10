Nintendo sieht es ein: Minecraft Steve wird doch jugendfrei

Nintendo reagiert auf ein kleines Missgeschick.

Steve aus Minecraft ist tatsächlich in Super Smash Bros. Ultimate. Nachdem seine unflätige Siegespose für viel Gelächter sorgte, sieht sich Nintendo gezwungen, das Prügelspiel wieder jugendfrei zu machen.

Update vom 22.10.2020 - 11:22 Uhr

Ein neues Update für Super Smash Bros. Ultimate behebt einige Probleme rund um den neuen Kämpfer Steve aus Minecraft. Nintendo nutzt die Gelegenheit außerdem, um still und heimlich eine seiner Siegesposen zu verändern.

THE SMASH ULTIMATE 9.0.1 UPDATE REMOVED STEVE’S VICTORY MEAT LMFAOOO pic.twitter.com/25Fa0ds7as — YuYu🎃 (@Plun_Yu) October 22, 2020

Das Bild, in der Steve sein "Stück Fleisch" in einer fragwürdigen Position vor sich hält, hatte zuvor für einige Belustigung gesorgt. Das Meme scheint sogar bis zu Nintendo selbst durchgedrungen zu sein. Nach dem Update isst er es einfach vollständig auf.

Originalmeldung vom 17.10.2020 - 12:00 Uhr

Minecraft Steve zeigt, was er zu bieten hat

Erst vor einigen Wochen wurde der neueste DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate enthüllt – und schon ist er da: Minecraft Steve. Nach Jahren der Memes und Witze darüber, dass Nintendo sich nicht trauen würde die pixelige Kultfigur mit in Smash Bros. aufzunehmen, ist es nun Wirklichkeit geworden.

Nach der ersten Schockstarre des Internets dauerte es nun nicht mehr lang, bis der DLC-Charakter auch spielbar war – doch im Spiel erwartet Fans schon die nächste Überraschung. Gewinnt ihr nämlich ein Match mit Minecraft Steve, könntet ihr eine extrem zweideutige Siegespose zu sehen bekommen.

Was eigentlich ein pixeliges Stück Fleisch darstellen soll, sieht hier nämlich eher aus wie ein Körperteil, den niemand von Minecraft Steve sehen wollte. Die Positionierung der Hände gibt dem Ganzen den Rest:

Minecraft Steve feiert seinen Sieg auf eine ungewöhnliche Weise.

Fans belustigen sich online bereits über die Pose des Neuankömmlings und benutzen Steves Fähigkeit im Kampf mit Blöcken zu bauen jetzt teilweise für phallisch aussehende Türme.

Dass Nintendo die Zweideutigkeit der Pose selbst nicht aufgefallen ist, könnte daran liegen, dass das Ganze in Bewegung nicht ganz so schlimm aussieht wie auf Screenshots. Immerhin ist dort zuvor zu sehen, wie die Figur an dem Steak knabbert, bevor sie es sich vor die Beine hält.

Neben dem Aufruhr um Minecraft Steves „Fleisch“ äußert sich die Smash-Community aber vor allem positiv über den neuen Charakter. Er soll sich gut ins Gameplay einfügen können und starke Angriffe parat haben.

Im Fighters Pass 2 für Super Smash Bros. Ultimate befinden sich bisher Min Min aus Arms und Minecraft Steve. Vier weitere Kämpfer sollen noch in den kommenden Monaten vorgestellt und ins Spiel gebracht werden.

