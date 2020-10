GTA Online: Spieler schafft brutalen Rekord, Fans halten ihn für verrückt

GTA Online: Der Spieler koriwow hat einen erstaunlichen Rekord geschafft. Die Community spricht ihren größten Respekt für ihn aus. Keiner von ihnen ist so weit gekommen.

Im Reddit-Forum von GTA Online wird zurzeit ein bestimmter Spieler gefeiert. Er hat in einem verhassten Modus eine sehr beeindruckende Leistung erbracht. Die Community kann sich gut vorstellen, welche Mühen er dafür aufgebracht hat, und spricht ihm deshalb ihren tiefsten Respekt aus.

GTA Online: Viele haben aufgegeben, er hat es geschafft

Trotz seiner sieben Jahre Bestehen kann GTA Online immer noch sehr viele Spieler begeistern und manche von ihnen sogar zu unglaublichen Rekorden animieren. Zurzeit feiert die Reddit-Community von GTA Online den Spieler koriwow für seine große Leistung im "Arena War", die einerseits erstaunlich und andererseits etwas bemitleidenswert ist.

Während die moderne Gladiatorenarena für viele eher einen langweiligen und unspaßigen Modus darstellt, hat koriwow den Modus tatsächlich durchgespielt. Hier konnte er sich nach unzähligen Stunden Rang 1000 erkämpfen. „Alle Achtung! Engagement und viel Geduld bei kaputten Ladebildschirmen“, kommentiert Reddit-User Gakusdnb das untere Siegerfoto, das der Spieler im Forum veröffentlicht hat und bis jetzt über 10.000 Upvotes sammeln konnte.

Die Spieler sind fassungslos und verstehen nicht, wie jemand so weit kommen konnte. Hinzu kommt, dass sich diese Leistung schwer mit anderen Leistungen in GTA Online vergleichen lässt. „Wie würde Rang 1000 in Arena War in anderen Spielmodi ohne x2- oder x3-Boni aussehen? Wie 1000 Stunt-Rennen, 2500 Kontaktmissionen, Akt 3-Finale vom Doomsday -Heist 100 Mal? Ich möchte ein Gefühl dafür bekommen, wie verrückt seine Leistung ist“, schreibt Reddit-User CeeApostropheD.

Ironischerweise wird die Leistung in GTA Online selbst nicht besonders gewürdigt, die Belohnung ist ein hässliches Fahrzeug. „Ist niemand anders verwirrt, dass es einen Traktor für das Freischalten von Rang 1000 gibt?“, schreibt Reddit-User Dinckleburgg vollkommen zurecht. Kurze Zeit später veröffentlichte der Sieger ein Foto des besagten Pegasus Vehicle: Tractor. Auch wenn der Traktor äußerlich nicht viel hermacht, sollte sich jeder Spieler vor koriwow vorbeugen, wenn er damit durch die Straßen tuckert. Denn dahinter befindet sich ein unglaublicher Rekord.

Auch sieben Jahre nach Release begeistert GTA Online immer noch sehr viele Spieler. Manche von ihnen stellen unglaubliche Rekorde darin auf, so auch der Spieler koriwow, der "Arena War" durchgespielt hat. Die Community ist begeistert von seiner Leistung - und bemitleidet ihn im gleichen Zug auch ein bisschen, diesen sehr geduldigen Spieler und frischen Besitzer eines hässlichen Traktors.