EA muss vor Gericht: Unbeliebtes Feature könnte sogar illegal sein

EA muss sich einer Sammelklage stellen. Bildquelle: Getty Images/ nathaphat"

Electronic Arts steht häufig für seine Geschäftspraktiken in der Kritik. Jetzt muss sich der Publisher sogar vor Gericht verantworten. Eine Sammelklage wirft ihm vor „illegales Glücksspiel“ zu betreiben.

Warum wird Electronic Arts verklagt?

Zwei Kanadier ziehen gegen Electronic Arts vor Gericht. Grund dafür sind die unbeliebten Lootboxen. Die Sammelklage sieht darin einen Verstoß gegen das Strafgesetzbuch des Landes.

Wie der Blog The Patch Notes berichtet, stammt die Klage von Mark Sutherland und Shawn Moore, die Lootboxen in der Madden- und NHL -Serie gekauft hatten. Jetzt wollen sie Schadensersatz, da sich EA durch "illegales Glückspiel" an ihnen bereichert hat.

Die Boxen könnten gekauft werden, ohne dass die Spieler wissen, was sich in ihnen befindet. Dies falle unter Glücksspiel. Dem Publisher fehlt dafür jedoch eine in Kanada benötige Lizenz.

Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?

Die Sammelklage beschränkt sich jedoch nicht auf auf Madden und NHL. Zusätzlich werden Lootboxen in FIFA, Battlefield, Dragon Age, Mass Effect und zahlreichen Mobile Games angeprangert. Auch wenn es sich lediglich um eine zivile Klage handelt, müsste EA im Falle einer Niederlage eine hohe Summe Schadensersatz zahlen.

Der in Rechtsfragen bewanderte "The Patch Notes"-Blog merkt außerdem an, dass die Kläger von einer bekannten Kanzlei vertreten werden, die darauf spezialisiert ist, gegen große Organisationen vorzugehen. Sutherland und Moore haben also keine schlechten Erfolgsaussichten.

EA wird von zwei Kanadiern verklagt. Sie werfen dem Publisher vor, illegales Glücksspiel zu betreiben. Sollten Lootboxen auch in Deutschland verboten werden?