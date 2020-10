YouTuber stellt sich irrer Challenge in Zelda: Breath of the Wild. Bildquelle: Getty Images/ BraunS

Link muss in The Legend of Zelda: Breath of the Wild hunderte Kilometer sprinten und klettern. Ein erfinderischer Fan will jetzt mit dem stummen Helden mitfiebern. Dafür nutzt er ein ganz besonders Zubehör der Switch.

Wie werdet ihr durch Zelda: Breath of the Wild fit?

Der YouTuber "SuperLouis64" will sein Fitnesstraining mit dem Zocken auf der Switch verbinden. Passenderweise hat Nintendo mit Ring Fit Adventure bereits das perfekte Zubehör dafür erschaffen. Statt jedoch nur langweilige Strecken abzulaufen versetzt er sich lieber in die Rolle des Helden aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Amazon ansehen.

Damit sich Link über die grünen Hügel von Hyrule bewegt, muss "SuperLouis64" selbst joggen. Besonders einen Turm zu erklimmen wird dadurch zur Schweißarbeit. Damit endet die körperliche Ertüchtigung jedoch noch nicht: Eine Kniebeuge öffnet das Inventar und für den Kampf müssen die Joy-Cons geschwungen werden.

Hier könnt ihr euch einen Clip auf Reddit ansehen. Auf dem Kanal von "SuperLouis64" findet ihr außerdem das volle Video.

Zelda: Out of Breath begeistert die Community

Die Modifikation für Ring Fit Adventure funktioniert auch für Mario Kart 8. Dort wird durch das Joggen Gas gegeben. Die Vermischung aus Sport und Gaming begeistert die Reddit-Community. Der Post konnte bereits in kurzer Zeit mehr als 65.000 Upvotes sammeln.

In den Kommentaren gibt es außerdem bereits viele gute Namensvorschläge für das Fitness-Abenteuer. Zur Auswahl steht bisher: "Out of Breath", "Link is out of Shape" und "Breath of the Tired".

Welcher Charakter bist du?

Der YouTuber "SuperLouis64" zockt Zelda: Breath of the Wild indem er jeden Meter, den Link sprintet, auch im echten Leben zurücklegt. Würdet ihr euch dieser Gaming-Challenge stellen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns in die Kommentare.