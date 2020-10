Epic Games Store verschenkt 4 Horror-Spiele für PC

Zu den Gratis-Spielen im Epic Games Store gehört demnächst auch Blair Witch.

Ihr sucht eine gute Horror-Alternative für PS4? Dann schaut euch gerne Resident Evil 7 an:

Resident Evil 7 auf Amazon ansehen

Damit ihr so richtig in Halloween-Stimmung kommt, will euch der Epic Games Store mit kostenlosen Horrorspielen PC-Spielen versorgen. Wir zeigen euch, welche das sind.

Epic Games Store verschenkt Geister, Hexen und Psychoschiffe

Im Epic Games Store erhalten Nutzer neben speziellen Sales und Exklusiv-Spielen auch jede Woche neue kostenlose Spiele für den PC. Reinzuschauen lohnt sich auf jeden Fall, denn in der Auswahl lassen sich auch immer wieder Blockbuster und Geheimtipps finden. Ein zusätzlicher Vorteil: Wenn ihr die Spiele einmal heruntergeladen habt, dürft ihr sie für immer behalten.

Von jetzt bis zum 29. Oktober könnt ihr über den Epic Games Store ein Grusel-Adventure und eine Fahrt auf einem unheimlichen Schiff ergattern:

Ab dem 29. Oktober könnt ihr dann bis zum 5. November gleich zwei weitere Horror-Abenteuer einsacken:

In den nächsten zwei Wochen kommen Horror-Fans im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden. Übrigens: Der Epic Games Store veranstaltet zurzeit auch einen Halloween-Sale, bei dem ihr viele Spiele stark reduziert abstauben könnt. Werft gerne mal einen Blick in die Angebote.

Könnt ihr das ultimative Horror-Adventure überleben?

Costume Quest 2, Layers of Fear 2, Blair Witch und Ghostbusters: The Video Game Remastered - PC-Spieler können in den nächsten zwei Wochen vier spannende Horrorspiele im Epic Games Store ergattern. Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.