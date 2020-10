Nintendo spät dran: Klassiker kommt nach 30 Jahren auch zu uns - und ist bald wieder weg

Ein Klassiker für den NES kommt zurück! Leider nur für kurze Zeit. Bildquelle: Getty Images / Tatomm

Neben Super Mario steht dieses Jahr noch ein weiteres, wichtiges Jubiläum an, welches Nintendo mit euch feiern möchte. So sehr das die Fans freuen dürfte, so schade ist es jedoch, dass das Spiel wieder nur für kurze Zeit im eShop erhältlich sein wird.

Nintendo feiert Jubiläum eines weiteren Fan-Lieblings

Nicht nur Super Mario feiert dieses Jahr Jubiläum, in Form von Super Mario 3D All-Stars, sondern auch eine andere, beliebte Spielereihe, die aber vor allem bei JRPG - und Taktik-Fans Kultstatus erlangt hat. Die Rede ist von Fire Emblem, welches vor 30 Jahren mit Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sein Debüt feierte.

Das Ärgerliche für Oldschool-Fans im Westen? Das Spiel wurde nie außerhalb von Japan lokalisiert. In den Genuss des Klassiker konntet ihr bisher also nur kommen, wenn ihr perfekt japanisch verstehen könnt oder euch eine von Fans übersetzte Version emuliert.

Zur Feier des 30. Jubiläums hat sich Nintendo daher etwas Nettes für euch einfallen lassen: Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light bekommt endlich eine offizielle Version für die Switch. Zu kaufen gibt es das gute Stück ab dem 4. Dezember.

Das Allererste Fire Emblem könnt ihr euch ab Dezember digital für rund 6 Euro holen oder euch die Anniversary-Edition für knapp 50 Euro zulegen. Letztere enthält den Download-Code des Spiels sowie ein paar Goodies für Nostalgiker, so zum Beispiel eine Replika der alten Spiel-Box, samt Anleitung und Karte der Welt.

Fire Emblem verschwindet bald wieder

Einen Haken hat das Ganze aber leider: Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light wird genauso wie Super Mario 3D Allstars nur für ein paar Monate digital erhältlich sein. Auch hier soll das Angebot nur bis zum 31. März 2021 anhalten, wie nintendolife berichtet.

Was es mit den zeitbefristeten Spielen auf sich hat und ob noch weitere zukünftige Titel den Zeitstempel aufgedrückt bekommen sollen, ist noch unklar.

