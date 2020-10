Stadia-Entwickler macht sich so unbeliebt, dass selbst Google genug hat

Der Tweet eines "Google Stadia"-Entwickler sorgt für Ärger. Bildquelle: Getty Images/ ljubaphoto

Google wollte mit Stadia eigentlich die Gaming-Welt revolutionieren. Stattdessen wird der Dienst seit dem Start im November letzten Jahres von Pannen und Skandalen verfolgt. Jetzt sorgt der Tweet eines Entwicklers dafür, dass sich sogar der Mutterkonzern selbst distanziert.

Der Tweet eines "Google Stadia"-Entwicklers sorgt auf Twitter für Furore. Creative Director der Typhoon Studios Alex Hutchinson fordert dort, dass Streamer auf YouTube und Twitch einen Teil ihrer Gewinne an die Studios und Publisher zahlen sollten.

Twitch hatte zuvor damit begonnen, Streamer dazu aufzufordern ihre Videos zu löschen, in denen nicht lizenzierte Musik verwendet wird. Laut Hutchinson sei eine ähnliche Regelung auch für Videospiele sinnvoll.

Immerhin würden die Streamer durch die Spiele Gewinn machen. Er vergleicht den einfachen Kauf des Spiels mit dem Erwerb eines Films. Nur weil ein Käufer das Produkt besitzt, darf er kein Geld dafür verlangen, um es anderen zu zeigen.

The real truth is the streamers should be paying the developers and publishers of the games they stream. They should be buying a license like any real business and paying for the content they use.