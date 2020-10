CoD: Warzone - Spieler entdecken gruseliges Mörderhaus

CoD: Warzone - Spieler haben das Haus eines berühmten Serienkillers im "Battle Royale"-Modus gefunden.

Da geht der Puls nach oben – immer mehr Spieler entdecken in Call of Duty: Warzone ein Mörderhaus, das es in sich hat. Pünktlich zum Halloween-Event ist Leatherface (bekannt aus Texas Chainsaw Massacre) in Farmland eingezogen und wartet auf (ungebetene) Besucher.

CoD: Warzone - Spieler besuchen Leatherface zu Hause

Wenn ihr bei einem Ründchen CoD: Warzone in Farmland vorbeikommt, solltet ihr unbedingt das Haus von Leatherface besuchen. Seit dem 20. Oktober spukt er in einem der dortigen Häuser herum und empfängt seine Besucher mit Eingeweiden und Kettensägen. Der YouTuber The Legendary Borac musste das am eigenen Leib erfahren:

In der Küche und im Esszimmer der Hauses erwarten euch ein Buffet aus Blut und Gedärmen, welches anscheinend im ganzen Haus zubereitet und verteilt wurde. Wer es wagt, das Haus zu betreten, hört nach kurzer Zeit auch das Kreischen einer Kettensäge auf dem Dachboden des Hauses.

Traut ihr euch nach oben, steht dort die Schattengestalt von Leatherface. Wie auch Legendary Borac erfahren musste, gibt es nicht nur eine, sondern zwei Erscheinungen des Killers. Eine blockiert die Treppe, einer steht auf der anderen Seite des Raumes und blickt euch drohend an.

Normalerweise könnt ihr bei Call of Duty jedes Problem erschießen – hier funktioniert das leider nicht. Zum Glück hat Leatherface gute Laune – er tut euch nämlich nichts. Mal abgesehen vom kalten Schauer, der jedem über den Rücken läuft.

Könnt ihr das ultimative Horror-Adventure überleben?

Wie im Video zu sehen ist, bekommt auch The Legendary Borac Panik und verlässt schnellstmöglich das Horrorhaus. Das Halloween-Event in Call of Duty dauert noch bis zum 3. November. Schaut also bei Leatherface vorbei, wenn ihr euch traut.