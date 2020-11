Verzweiflung bei Google: Soll dieses verrückte Spiel Stadia noch retten?

Mit einem neuen Exklusivtitel soll die Stadia wieder interessant gemacht werden (Bildquelle: AntonioGiullem - GettyImages / Google)

Googles Cloud-Gaming-Service Stadia hat es von Anfang an nicht leicht gehabt. Kaum jemand wollte sich ernsthaft mit der Idee anfreunden, gegen einen monatlichen Beitrag Zugang zu einem Service zu mieten, um sich dann noch Spiele zusätzlich kaufen zu müssen. Jetzt versucht Google, die Leute mit einer Retro-Gaming-Ikone hinter dem Ofen hervor zu locken.

Pac Man als Battle Royale – das soll klappen?

Ja, wirklich. Pac Man als Battle Royale. Nicht zuletzt dank CoD: Warzone ist Battle Royale im Jahr 2020 wieder in aller Munde. Und Pac Man sollte immerhin den meisten Gamer und Gamerinnen geläufig sein. Mit Pac Man Mega Tunnel Battle wagt Google ein neuartiges Experiment, das vorerst Stadia-exklusiv erscheinen soll. Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr chaotisch und quirlig aus:

Wie im Trailer zu sehen ist, spielt ihr gemeinsam mit bis zu 64 Spielern auf einer großen Karte, auf der jedem sein eigenes Labyrinth mit Geistern und Punkten zugeteilt wird. Ziel ist es, wie bei Battle Royale üblich, als „last (Pac)-Man standing“ zu überleben. Dabei könnt ihr auch in die Spielfelder anderer Spieler eindringen und Punkte klauen. Am 17. November 2020 steht die Veröffentlichung des etwas anderen Battle-Royale-Spiels an.

Wird Pac Man Stadia retten können?

Die Xbox One hat Halo, die Playstation 4 hat God of War und Horion: Zero Dawn – ob die Stadia mit einem Pac-Man-Remake wirklich an Relevanz gewinnen kann? Ein Spiele-Entwickler des Dienstes hat es sich erst neulich mit Google verscherzt, auch die wenigen Nutzer von Stadia sind enttäuscht und mobilisieren sich schon auf Reddit. Ein aufgewärmter Arcade-Klassiker dürfte da nur schwer das Ruder herumreißen und die Stadia zur Top-Gaming-Plattform machen. Vielleicht ist das Spiel am Ende aber auch auch ein weiterer Sargnagel des Google-Projektes – warten wir es ab!