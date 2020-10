Zu skandalös für Twitch: Zehn Spiele, die ihr nicht streamen dürft

Diese zehn Spiele sind auf Twitch nicht erlaubt.

Auf Twitch sind keinesfalls alle Spiele willkommen - denn zu viel nackte Haut oder krude Gewalt verstoßen gegen die Richtlinien der Plattform. Diese zehn Games sind zu skandalös für Twitch.

Zu explizit für Twitch

Dies Streaming-Plattform Twitch hat Richtlinien, die genau bestimmen, welche Inhalte dort verbreitet werden dürfen. Natürlich fallen auch die Videospiele darunter, die bei Twitch gestreamt werden können. Wenn es bei der Körperbeschau etwas zu explizit wird, fragwürdige Dating-Praktiken gezeigt oder extreme Gewalt gezeigt werden, dann dürfen die Games auf der Plattform nicht im Stream gezeigt werden.

Wir haben euch am Ende dieses Artikels in unserer Bilderstrecke zehn Spiele herausgesucht, die ihr auf Twitch nicht streamen dürft.

Bei diesen Spielen im PlayStation-Store müsst ihr euch dagegen keine Sorgen um das Streaming machen: Holt euch günstige Top-Games im Halloween-Sale:

"Adults Only"-Games nicht erlaubt

Es versteht sich von selbst, dass gewaltverherrlichende Spiele auf dem Index keinen Platz auf Twitch haben. Aber darüber hinaus sind es in erster Linie Games, die sexuell mehr oder weniger explizite Szenen darstellen, die auf Twitch nicht erlaubt sind. Sogenannte "Adults Only"-Spiele richten sich ausschließlich an Erwachsene und haben auf der Plattform deswegen keinen Platz, da schließlich auch Minderjährige Zugriff darauf haben. Wenn ihr beim nächsten Mal also auf der Suche nach einem eher wenig bekannten und etwas kruden Spiel für euren Twitch-Stream seid, dann solltet ihr zunächst sichergehen, dass es sich dabei nicht um ein AO-Game handelt.

Falls ihr euch trotzdem noch nicht sicher seid: Diese zehn Videospiele dürft ihr auf Twitch beispielsweise auf keinen Fall streamen:

Habt ihr eines dieser Games bereits einmal selbst gespielt? Welche anderen Spiele sollten eurer Meinung nach nicht auf Twitch gestreamt werden? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort eure Meinung im Kommentarbereich!