"Halloween Humble Bundle": Horror-Games für kurze Zeit stark reduziert

Holt euch mit dem Humble Bundle Halloween-Hits zum Sparpreis!

Um euch auf den gruseligsten Tag des Jahres einzustimmen, könnt ihr euch mit dem aktuellen Humble Bundle eine Halloween-Kollektion mit exzellenten Spielen zum Sparpreis sichern - darunter zum Beispiel die Horror-Hits Layers of Fear 2 und Dusk.

Mit dem "Halloween Humble Bundle" könnt ihr euch auf die schaurige Stimmung am 31. Oktober einstimmen und eure Steam-Bibliothek auffrischen. Wie gewohnt könnt ihr auch dieses Mal selbst entscheiden, wie viel euch die insgesamt zehn verfügbaren Spiele wert sind und somit beim Kauf ordentlich Geld sparen. Zusätzlich findet im Humble Store zudem eine weitere Halloween-Aktion statt, bei der Hits wie Resident Evil 3 und andere Horror-Games stark reduziert sind.

Das perfekte Humble Bundle zu Halloween

Wie immer könnt ihr bei dem Halloween-Bundle zwischen drei verschiedenen Preisstufen wählen, die jeweils bestimmte Games freischalten. Wenn ihr den Mindestpreis für die Stufe 3 (aktuell 12,71 Euro) zahlt, erhaltet ihr alle zehn Horrorspiele für eure Steam-Bibliothek. Ein Anteil des Erlöses wird diesen Monat der Wohltätigkeitsorganisation Trick or Treat for UNICEF gespendet. Ihr könnt also gruselige Games zocken und dabei noch etwas Gutes tun. Die Aktion ist noch bis zum 3. November verfügbar. Wir zeigen euch hier, wie die Preisstufen beim "Halloween Humble Bundle" aufgeschlüsselt sind:

Stufe 1: 0,84 Euro bis 7,86 Euro

Pacify

Distraint 2

Stufe 2: 7,87 Euro bis 12,70 Euro

The Letter - Horror Visual Novel

DARQ

Blood: Fresh Supply

DESOLATE

Detention

Stufe 3: Ab 12,71 Euro

Hier geht's zum Halloween Humble Bundle!

Unabhängig von diesem Bundle könnt ihr euch außerdem aktuell zahlreiche weitere Top-Spiele aus dem Horror-Genre im Humble Store zu günstigen Preisen kaufen. Hier sind die Highlights der Aktion:

