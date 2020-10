Trump unterstützen oder PC kaputt: Hacker droht Among Us-Spielern

Ein Trump-Fan hat "Among Us"-Fans mit Spam-Nachrichten terrorisiert. Der Entwickler konnte das Problem noch nicht komplett lösen. Bildquelle: Pixabay.

Viele "Among Us"-Spieler meldeten, dass sie Drohnachrichten von einem Donald Trump unterstützenden Hacker erhalten haben. Sollten sie nicht tun, was er verlangt, würde er angeblich ihren PC zerstören. Nun hat Entwickler InnerSloth reagiert.

Auch Hype-Spiel Among Us ist vor Hackern nicht sicher. Der neueste Fall hat allerdings eine völlig neue Dimension angenommen: Auf Reddit meldeten viele Spieler, dass sie Spam-Nachrichten von einem Hacker namens Eris Loris erhalten haben. „Abonniere Eris Loris auf YouTube oder ich werde deinen PC zerstören“, lautete die Nachricht, die er mittels Bots in Among Us versendete und damit das Spiel bei den Betroffenen längere Zeit unspielbar machte. Die Nachrichten varrierten, einige davon enthielten Zusätze wie „Donald Trump 2020“ oder „Wählt Donald Trump 2020“, die sich auf die kommende US-Präsidentschaftswahl beziehen.

Auf Twitter reagierte Entwickler InnerSloth auf die Hackermeldungen in Among Us und erklärte, dass er sich schnellstmöglich um das Problem kümmern werde. Bis dahin sollten die Spieler aber besonders darauf achten, mit wem sie spielen:

Hello everyone,

We're are super duper aware of the current hacking issue and we're looking into it. We will be pushing out an emergency server update so people who are in game will get kicked from games. Please play private games or with people that you trust!!! Bare with us!! 😰